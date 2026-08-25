Nuova Audi A3: anticipazioni e rendering

In casa Audi soffia aria di profondo rinnovamento. Negli ultimi anni le critiche non sono mancate, in particolare per quanto riguarda la qualità percepita degli interni, un aspetto che per decenni ha rappresentato il vero punto di forza della Casa di Ingolstadt. Se ti stai chiedendo come intende rispondere il marchio tedesco, la risposta passa per la nuova Audi A3.

Con il recente cambio ai vertici — guidati dal CEO Gernot Döllner, dal responsabile del design Massimo Frascella e dal direttore dello sviluppo tecnico Rouven Mohr — l'obiettivo dichiarato è riprendersi la leadership del segmento C premium. Senza toni trionfalistici, ma puntando sulla sostanza e su un deciso ritorno alle origini.

Audi A3 concept non ufficiale, 3/4 posteriore - Rendering generato con A.I.

Un nuovo corso stilistico: l'influenza della Concept C

L'impatto estetico segnerà una rottura rispetto al modello attuale. Il nuovo linguaggio formale nasce dalle linee guida anticipate da prototipi di fascia alta come la Concept C, considerata dai tecnici tedeschi una vera e propria bussola per la produzione futura e sulla quale ci siamo divertiti a modellare i rendering non ufficiali che vedi in questa pagina.

Trasferire elementi di design così sofisticati su una vettura di grande serie non è un'operazione banale, ma le basi sono tracciate: proiettori suddivisi in quattro elementi luminosi, la classica griglia Singleframe rivista con forme più squadrate e pulite, e superfici della carrozzeria visivamente più levigate. L'obiettivo è ottenere un'estetica moderna ed essenziale, priva di orpelli inutili.

Audi Concept C, plancia

Interni e finiture: il ritorno ai comandi fisici e al classico ''clic''

È salendo a bordo che noterai le modifiche più sostanziali. Se hai guidato una delle prime serie di A3, ricorderai sicuramente l'attenzione maniacale per l'ergonomia e i materiali, dove persino la manopola del climatizzatore restituiva uno scatto meccanico solido e appagante. Negli ultimi anni l'eccesso di digitalizzazione ha fatto perdere parte di quella concretezza, ma la rotta sta cambiando.

Sulla prossima Audi A3 tornerà una maggiore presenza di comandi fisici, realizzati con materiali di livello superiore e progettati per restituire quel feedback tattile preciso — il celebre ''clic'' — tanto caro agli appassionati del marchio. La tecnologia digitale rimarrà centrale, anche se Audi non ha ancora deciso se adottare sulla nuova A3 l'attuale display curvo o una soluzione differente.

Audi Concept C, il volante

Piattaforma e abitabilità: la solida base MQB

Sotto il profilo strutturale non ci saranno stravolgimenti radicali. La nuova Audi A3 nascerà su un'evoluzione profonda dell'architettura MQB, condivisa all'interno del Gruppo Volkswagen con modelli come Golf, Seat Leon e Skoda Octavia. Le dimensioni complessive rimarranno snelle e simili a quelle del modello uscente: una scelta concreta che continua a garantire un'ottima abitabilità per cinque persone e un bagagliaio adeguato alle esigenze quotidiane. Oltre alla versione hatchback a 5 porte, è probabile la conferma della A3 Sedan con carrozzeria a tre volumi, fondamentale per presidiare mercati d'oltreoceano come quello statunitense.

Audi A3 Sedan concept non ufficiale, 3/4 posteriore - Rendering generato con A.I.

Motori: elettrificazione spinta e (probabile) stop al diesel

Sotto il cofano, i motori a combustione resteranno centrali e l'ibridizzazione sarà il principale elemento di evoluzione. Resta da vedere quanti motori puramente a benzina riusciranno a rispettare Euro 7.

La piattaforma MQB non è destinata a varianti 100% elettriche (ruolo che sarà coperto dalla futura A2 e-tron), quindi l'offerta si concentrerà sui propulsori termici eventualmente affiancati da moduli elettrici. Dalla gamma potrebbero sparire i motori diesel, mentre ci sarà sicuramente posto per le versioni plug-in hybrid.

Queste ultime sfrutteranno il motore 1.5 turbo benzina abbinato a un pacco batterie da 25,7 kWh, in grado di garantire fino a circa 110 km di autonomia a zero emissioni. Non dovrebbero mancare poi versioni mild-hybrid e un nuovo sistema full-hybrid senza ricarica alla spina, pensato per abbattere i consumi nel traffico urbano.

Audi S3 concept non ufficiale, 3/4 anteriore - Rendering generato con A.I.

E la sportiva S3? Le ipotesi sul futuro ad alte prestazioni

Un capitolo a parte merita la variante ad alte prestazioni. Le severe normative antinquinamento Euro 7 mettono in discussione la sopravvivenza dei motori sportivi puramente termici. Per garantire un futuro alla nuova Audi S3, una delle soluzioni ipotizzate è aggiungere un modulo ibrido al collaudato 2.0 TFSI a quattro cilindri, oppure un motore elettrico supplementare sull'asse posteriore per assicurare sia la trazione integrale quattro sia una spinta ancora più immediata.

Per vederla nelle concessionarie servirà ancora un po' di pazienza, dato che il lancio sul mercato è previsto prima della fine del decennio. Ma la direzione presa a Ingolstadt appare chiara: la nuova A3 punta a ritrovare quell'equilibrio tra qualità costruttiva e usabilità quotidiana che ne ha decretato il successo fin dal debutto.

Fonte:AutoExpress

Foto: rendering non ufficiali generati con A.I.

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