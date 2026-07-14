Horse D20, il nuovo sistema range extender con motore elettrico a flusso assiale

Horse Powertrain, una joint venture tra Geely e il Gruppo Renault, ha svelato qualcosa di interessante. Si tratta del nuovo sistema range extender Horse D20 dotato di un motore elettrico a flusso assiale che garantisce maggiore potenza e ingombri più contenuti. Secondo la società, infatti, l'unità elettrica è il 46% più corta rispetto a un motore a flusso radiale equivalente. Inoltre, offre una densità di potenza superiore del 63%.

Pronto per l'installazione sulle auto

I motori a flusso assiale oggi si trovano per lo più su modelli premium o ad altissime prestazioni. Qui invece, tale tecnologia è utilizzata all'interno di un powertrain con range extender. La particolarità di Horse D20 sta nel fatto che il motore elettrico a flusso assiale non viene utilizzato per ottenere elevate prestazioni, bensì per i vantaggi in termini di ingombro ed efficienza.

Horse D20

Horse D20 integra anche un motore endotermico di 2 litri aspirato che funziona a metanolo che serve per ricaricare la batteria e non dare trazione alle ruote. Horse afferma di poter ricaricare completamente un pacco batterie da 40 kWh utilizzando 19,6 litri di metanolo, un'alimentazione particolare che sta diventando sempre più comune in Cina. Infatti, Geely è un importante sostenitore di questo carburante. Horse D20 pesa complessivamente 170 kg e integra al suo interno anche l'elettronica di potenza.

Questo sistema è progettato per funzionare con miscele di carburante al 100% metanolo e integra una serie di tecnologie che consentono una combustione ultra-magra del metanolo nei cilindri del motore. Oltre a migliorare l'efficienza dei consumi, queste tecnologie permettono al motore di effettuare avviamenti a freddo con metanolo puro anche a temperature fino a meno 35 gradi.

Lo sviluppo di questo nuovo powertrain è l'ennesima dimostrazione di come Horse Powertrain stia rivolgendo sempre più l'attenzione verso sistemi ibridi piuttosto che puntare su soluzioni 100% elettriche.

VEDI ANCHE

Tags