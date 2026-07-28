Xiaomi Sky Nomad: ecco le ultime novità prima del debutto dei SUV range extender

Dopo le prime anticipazioni, Xiaomi ha condiviso nuove informazioni sulla nuova gamma Sky Nomad composta da SUV dotati di una motorizzazione range extender. Entriamo più nei dettagli.

Range extender Xiaomi Kunlun

Il 30 luglio ci sarà la presentazione ufficiale in cui l'azienda cinese introdurrà l'architettura Xiaomi Kunlun, compreso il nuovo sistema range extender. Sappiamo per il momento che è composto da un motore benzina di 1,5 litri sviluppato in collaborazione con Harbin Dongan Auto Engine. Unità che è in grado di arrivare a erogare 152 CV. Motore che ovviamente funziona come generatore di energia senza fornire trazione alle ruote.

Xiaomi Sky Nomad N90

La casa automobilistica dichiara un consumo di carburante minimo di 5,7 l/100 km secondo il ciclo WLTC. Il range extender è coperto da una garanzia di 8 anni o 160.000 km, mentre la manutenzione successiva al tagliando iniziale è prevista ogni tre anni o 30.000 km. Delle specifiche tecniche ne sapremo di più a breve ma intanto Xiaomi ha condiviso i risultati dei test di un prototipo dello Sky Nomad N90 Max. Come sappiamo, saranno due i modelli Sky Nomad: N70 e il più grande N90.

N90 Max supera il test dei 60.000 km

Secondo il presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, un prototipo della nuova Sky Nomad N90 Max ha iniziato i test su strada nel gennaio 2026 e ha percorso oltre 60.000 km in sei mesi senza problemi. Secondo Lei Jun, il veicolo ha attraversato Pechino, Shenyang, Changchun, Hulunbuir, Shanghai, Guangzhou, Haikou, Sanya, Nanning e Kunming.

Xiaomi Sky Nomad N90

N70 e N90, cosa sappiamo

Skynomad N90 Max ha una lunghezza di 5.285 mm, una larghezza di 1.998 mm e un'altezza di 1.825 mm, con un passo di 3.080 mm. Il SUV sarà proposto in configurazione a 5 o a 7 posti. N90 Max utilizza il range extender 1.5T da 152 CV, abbinato a due motori elettrici da 286 CV e 136 CV. È indicato un pacco batterie da 76 kWh, con un'autonomia in modalità completamente elettrica (WLTC) compresa tra 363 e 370 km.

C'è poi N70 Max che misura 4.960 mm di lunghezza, 1.998 mm di larghezza e 1.765 mm di altezza, con un passo di 2.950 mm. Il range extender è sempre abbinato a uno o due motori elettrici. Si potrà scegliere tra due batterie 52 kWh e 76 kWh. L'autonomia in elettrico sarà compresa tra 265 e 270 km e tra 375 e 380 km, a seconda della configurazione.

Xiaomi Sky Nomad N90

Insomma, stanno arrivando due modelli molto interessanti che puntano a chi cerca un SUV funzionale e comodo per i lunghi viaggi. Presto ne sapremo molto di più.

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