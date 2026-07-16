Xiaomi Sky Nomad, SUV range extender: batteria da 76 kWh e fino a 505 km di autonomia

Xiaomi corre e dopo i successi di SU7 e YU7 punta a crescere ulteriormente in Cina grazie alla nuova famiglia Sky Nomad. Si tratta di un nuovo marchio pensato per offrire modelli più comodi, spaziosi e soprattutto dotati di una motorizzazione range extender. Abbiamo visto che la casa cinese si sta preparando a portare al debutto i primi due modelli di questa nuova gamma. Si tratta di grandi SUV chiamati N70 e N90. Dopo le prime informazioni emerse dal sito del MIIT, adesso arrivano ulteriori dettagli direttamente da Xiaomi.

Sky Nomad N90

Debutto a fine agosto

Adesso sappiamo che Sky Nomad N90 farà il suo debutto ufficiale al Salone dell'Auto di Chengdu 2026 il 21 agosto. Tra poco più di un mese potremo quindi scoprire tutti i segreti di questo SUV. In ogni caso, Xiaomi ha ribadito che sia N70 e sia N90 disporranno anche di una batteria NMC da 76 kWh di CALB. Grazie a questo accumulatore, potranno contare su di un'autonomia in solo elettrico di 505 km secondo il ciclo CLTC che sappiamo essere più generoso di quello WLTP. Tuttavia, trattandosi di modelli range extender, ci sarà poi un motore benzina con funzione di generatore che permetterà di incrementare sensibilmente la percorrenza complessiva.

In precedenza, i dati emersi dal sito del MIT parlavano dell'esistenza di altre varianti con accumulatori più piccoli in grado di offrire minore autonomia.

In ogni caso, secondo passate informazioni, Xiaomi Sky Nomad N70 consuma da 6,1 a 6,26 litri di carburante ogni 100 km con la batteria scarica. Il modello più grande, l'N90, raggiunge un consumo di 6,28 litri ogni 100 km. Entrambi, come range extender adottano un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri da 152 CV.

Tanto spazio

Il SUV a cinque posti Sky Nomad N70 ha dimensioni di 4.960 mm lunghezza x 1.998 mm larghezza x 1.785 mm altezza, con un passo di 2.950 mm. La sua variante base offre un singolo motore elettrico sull'asse posteriore, che eroga 286 CV. È abbinato a una batteria LFP da 52 kWh prodotta da Sunwoda, adatta per un'autonomia in modalità elettrica di 270 km secondo il ciclo WLTC. La versione a trazione integrale (AWD) dell'N70 ha un motore elettrico da 136 CV sull'asse anteriore, portando la potenza totale a 421 CV con una batteria da 76 kWh.

La Xiaomi Sky Nomad N90 è ancora più grande e misura 5.285 mm lunghezza x 1.998 mm larghezza x 1.825 mm altezza. Di serie ci sono due motori elettrici per una potenza complessiva di 421 CV. La batteria è quella da 76 kWh.

Fonte: CarNewsChina

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