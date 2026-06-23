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Xiaomi YU7 GT: il video del giro al Nurburgring senza pilota

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28 fa - Il video del record della Xiaomi YU7 GT al Nürburgring in modalità guida autonoma

Il video del record della Xiaomi YU7 GT al Nürburgring: guarda come il SUV elettrico guidato da solo nel'Inferno Verde

Il Nürburgring è da sempre il banco di prova definitivo per misurare la bontà dei telai, la potenza dei motori e il talento dei piloti. Di solito, l'obiettivo è limare ogni singolo millesimo di secondo staccando al limite. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente.

Il colosso cinese dell'elettronica Xiaomi ha deciso di portare il suo nuovo SUV elettrico  ad alte prestazioni YU7 GT tra le curve del circuito tedesco per stabilire un primato insolito: il primo record sul giro per vetture a guida autonoma.

Qui sotto puoi vedere il video completo di questa sessione tra i cordoli, senza anima viva seduta al volante.

Il verdetto del cronometro (e la logica degli algoritmi)

Come forse saprai, se hai letto il nostro articolo precedente, il cronometro si è fermato a 10'29''483: un po' lento, a dire la verità. Per darti un metro di paragone concreto, lo stesso identico modello, guidato da un professionista in carne e ossa, ha stampato un tempo di 7'22''755. Significa che l'elettronica ha incassato un distacco di circa 3 minuti e 7 secondi rispetto all'uomo.

A quelli di Xiaomi, tuttavia, non interessava minimamente battere i record dei piloti tradizionali. L'obiettivo era un altro: dimostrare la solidità strutturale della propria piattaforma software in un contesto critico come il Nürburgring. Un punto di partenza.

E come tale, aspettiamoci di vedere molto presto altri tentativi di questo tipo: con un software aggiornato che impari a sfruttare meglio i 1.003 CV di un SUV capace di raggiungere i 300 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 2,92''. Per ora, sembra che il sistema sia limitato a 210 km/h. Stay tuned!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2026
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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