Xiaomi YU7 GT, risultato storico al Nürburgring: giro record a guida autonoma

Lo avevamo anticipato, la Xiaomi YU7 GT era tornata a essere protagonista al Nürburgring, ma questa volta per un record molto particolare. La sportiva elettrica ha infatti ottenuto il primato sul giro per le auto a guida autonoma. In particolare, si tratta del primo record mondiale sul giro a guida autonoma sul circuito tedesco del Nürburgring. Adesso che il colosso cinese ha ufficializzato questo risultato, ne sappiamo molto di più.

Una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia di Xiaomi

Il tempo ottenuto dalla Xiaomi YU7 GT senza alcun intervento umano alla guida sul circuito tedesco è stato di 10:29.483. Il tempo è di circa 3 minuti e 7 secondi più lento di quello stabilito da un pilota professionista. Il giro record ottenuto dal SUV è stato infatti di 7:22.755. Il tempo ottenuto dal SUV elettrico guidato totalmente dall'elettronica è certamente molto lontano da quello umano ma per Xiaomi non interessava il risultato del cronometro, quanto dimostrare la bontà della sua piattaforma di guida autonoma tanto che ha descritto il tutto come ''un nuovo punto di partenza piuttosto che un punto di arrivo'', suggerendo che l'azienda intende spingere ulteriormente i limiti prestazionali.

Xiaomi YU7 GT

Far completare un giro di pista a un SUV di serie affidandosi interamente alla guida autonoma, significa che l'azienda cinese era sicura delle potenzialità della piattaforma che ha sviluppato. Inoltre, è una bella pubblicità per un SUV elettrico ad alte prestazioni che ha fatto da poco il suo debutto su mercato auto cinese.

La sensazione è che Xiaomi punterà a migliorare il tempo sul giro a guida autonoma come parte del suo sviluppo delle funzionalità di questa tecnologia. Ne sapremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi ma pare evidente che la casa cinese abbia lanciato la sfida per dimostrare ancora una volta che vuole essere protagonista a 360 gradi. Del resto, Xiaomi come altre case automobilistiche sta investendo molto nello sviluppo di sistemi ADAS sempre più avanzati.

Xiaomi YU7 GT

Tanta potenza per divertirsi

Ricordiamo che la nuova Xiaomi YU7 GT dispone di due motori elettrici in grado di offrire una potenza combinata di 738 kW e cioè ben 1.003 CV. Il SUV è così in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,92 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 101,7 kWh che consente un'autonomia di 705 km ma secondo il ciclo CLTC.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/06/2026