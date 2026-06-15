Xiaomi prepara una SU7 Ultra ancora più estrema: verso un nuovo record al Nürburgring?

Pare che la Xiaomi SU7 Ultra sia in procinto di ottenere un aggiornamento che potrebbe renderla ancora più estrema. In Cina è stato infatti intercettato un prototipo coperto da pellicole e teli ma che metteva bene in evidenza un elemento importante e cioè un nuovo e ampio alettone posteriore. Si possono comunque notare pure ulteriori aspetti tra cui specchietti retrovisori in carbonio e il sensore LiDAR sul tetto. L'auto monta cerchi a cinque razze con grandi pinze dei freni gialle.

Tuttavia, la novità più importante sembra essere, come già accennato, l'ampio spoiler posteriore che pare essere addirittura più grande di quello presente sulla versione prototipo da pista della Xiaomi SU7 Ultra che ha completato un giro del Nürburgring in 6:46.874. Un'ala posteriore così grande significa ovviamente un maggiore carico aerodinamico a disposizione per essere ancora più veloce in curva.

Xiaomi SU7 Ultra

Verso un nuovo record al Nürburgring?

Aggiornare la versione più sportiva della SU7, per Xiaomi significa poter integrare una serie di miglioramenti con l'obiettivo di incrementare le vendite della sua berlina elettrica sportiva. Dietro a questo aggiornamento potrebbe però nascondersi anche un ulteriore obiettivo. A maggio, la Porsche Taycan Turbo GT dotata del nuovo kit Manthey aveva ottenuto un nuovo giro record al Nürburgring per le auto elettriche di serie nel segmento premium. Il modello tedesco con 6:55.553 aveva battuto il precedente record stabilito proprio dalla Xiaomi SU7 Ultra di serie che aveva fatto fermare i cronometri in 7:04.957.

Il colosso dell'elettronica potrebbe quindi voler provare a riappropriarsi di questo record grazie ad una versione aggiornata e più estrema della SU7 Ultra. Vedremo se sarà davvero così ma le immagini del prototipo fanno effettivamente pensare che possa essere in arrivo qualche sorpresa. Del resto, Xiaomi punta a voler rafforzare l'immagine del suo marchio automobilistico e uno dei modi è quello di ottenere tempi record in uno dei circuiti più iconici in assoluto.

Ricordiamo che la Xiaomi SU7 Ultra di serie può contare su di un powertrain con una potenza di sistema che supera i 1.500 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 93,6 kWh per un'autonomia di 630 km ma secondo il ciclo CTC. Non rimane che attendere novità.

È importante notare che la Xiaomi SU7 Ultra avrà presto sul mercato una temibile rivale. Si tratta della la Denza Z, una coupé elettrica ad alte prestazioni con una potenza di circa 1.600 CV.

Fonte CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/06/2026