Xiaomi Sky Nomad: ecco N70 e N90, i SUV range extender per la Cina

Xiaomi corre e vuole diventare sempre più protagonista nel mercato auto cinese in attesa di arrivare anche in Europa. Pochi giorni fa, il colosso dell'elettronica aveva presentato Sky Nomad, il nuovo marchio sotto cui saranno commercializzate vetture più comode e pratiche. Modelli che saranno poi dotati di motorizzazioni range extender. Adesso ne sappiamo molto di più dato che sono apparsi all'interno del solito sito del MIIT cinese i primi modelli Sky Nomad. Dunque, possiamo vedere alcune loro foto reali e soprattutto scoprire le prime specifiche tecniche. Pensavamo che in arrivo ci fosse un solo modello e invece saranno due: N70 e N90.

Sky Nomad N70: caratteristiche tecniche

Sky Nomad N70

Si tratta di un SUV che misura 4.960 mm lunghezza x 1.998 mm larghezza x 1.785 mm altezza, con un passo di 2.950 mm. Modello che offre 5 posti a sedere. Gli sbalzi anteriori e posteriori sono rispettivamente di 950 e 1.060 mm. Gli angoli di attacco e di uscita sono di 18 e 22 gradi. Il SUV potrà poi contare su cerchi da 19 e 21 pollici. Il peso varia tra 2.453 e 2.610 kg, a seconda della versione scelta.

Sky Nomad N70 potrà contare su di un powertain range extender declinato in due versioni. Entriamo nei dettagli, Sky Nomad N70 dispone di un motore benzina di 1,5 litri da 152 CV con funzione di generatore. C'è poi un motore elettrico da 286 CV in grado di spingere il SUV fino a 190 km/h. Per questo modello è stata scelta una batteria LFP da 52 kWh prodotto da Sunwoda, che garantisce un'autonomia in modalità elettrica di 270 km. Il consumo di carburante a batteria scarica è di 5,8 litri per 100 km. Stiamo parlando di valori secondo il ciclo CTC molto più generoso di quello WLTP.

Sky Nomad N70

Abbiamo poi Sky Nomad N70 Max dotata dello stesso motore endotermico con funzione di generatore. Questa volta, però, troviamo due unità elettriche, una sull'asse anteriore e una su quello posteriore. La potenza massima di sistema arriva a 421 CV. La batteria è del tipo NMC con una capacità di 76 kWh. Questa versione ha un'autonomia fino a 380 km con una singola carica della batteria. Il consumo di carburante a batteria scarica è di 6,2 litri per 100 km. Dati sempre CLTC. Velocità massima di 190 km/h.

Sky Nomad N90: caratteristiche tecniche

Sempre un SUV ma ancora più grande dato che misura 5.285 mm lunghezza x 1.998 mm larghezza x 1.825 mm altezza, con un passo di 3.080 mm. I cerchi sono da 21 pollici. Questo modello vanta uno sbalzo anteriore di 965 mm e uno sbalzo posteriore di 1.240 mm. I suoi angoli di attacco e di uscita sono rispettivamente di 18 e 19 gradi. N90 sarà disponibile nelle varianti da 5 o da 7 posti. Il peso è di 2.800 kg.

Sky Nomad N90

Per il momento sono emerse solo le specifiche della versione Max (le stesse della N70). Il generatore è sempre il motore benzina di 1,5 litri. Abbiamo poi due motori elettrici per un totale di 421 CV. Batteria NMC da 76 kWh per 370 km di autonomia CLTC. Consumi pari a 6,26 litri per 100 km. La velocità massima è di 190 km/h.

Pare che ci sarà anche una N90 Max Camping Edition che come fa ben capire il nome è pensata per attività all'aperto dato che potrà essere addirittura equipaggiata con un tetto a soffietto.

Fonte: CarNwsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/07/2026