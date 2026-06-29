Xiaomi prepara una supercar elettrica? Il prototipo avvistato scatena le indiscrezioni

Le immagini di un prototipo avvistato su strada fanno crescere le aspettative per una possibile supercar Xiaomi

Pare che Xiaomi possa essere al lavoro su di una sorpresa e cioè su di una nuova supercar elettrica particolarmente estrema. Dalla Cina arrivano infatti immagini di un prototipo di una supercar ripreso su strada. Foto che hanno scatenato innumerevoli speculazioni nel Paese. Diverse persone associano questa vettura alla divisione auto di Xiaomi, a causa di alcuni elementi design che richiamano le vetture dell'azienda cinese, visibili attraverso la pellicola, che ricorda da vicino in particolare lo stile della SU7 Ultra. Secondo qualcuno, si potrebbe trattare di una potenziale versione di produzione del concept Vision GT.

Xiaomi foto spia supercar

L'elemento strutturale principale che collega il prototipo al marchio è la firma luminosa posteriore, caratterizzata da una barra luminosa rossa continua a forma di anello, in linea con i modelli di produzione esistenti. Inoltre, la silhouette bassa e larga e la particolare curvatura della linea del tetto fastback a goccia richiamano elementi stilistici consolidati del marchio.

Una nuova supercar per la pista

Il prototipo intercettato su strada mostra chiaramente una serie di dettagli specifici per l'utilizzo in pista a partire dall'ampio spoiler al posteriore. La parte inferiore del paraurti posteriore incorpora un ampio diffusore, mentre i cerchi in lega a razze multiple lasciano intravedere le pinze freno gialle.

Xiaomi Vision GT

Ovviamente non ci sono informazioni precise sul powertrain che certamente disporrà di più motori. Trattandosi di un modello da pista, dovrebbero esserci soluzioni che permettano di poter replicare le massime prestazioni, senza incorrere in surriscaldamenti della batteria nell'utilizzo più intenso. Secondo qualcuno, questa supercar potrebbe essere un perfetto banco di prova per collaudare la nuova piattaforma con 4 motori elettrici e oltre 2.000 CV di potenza massima.

Sebbene il concept Vision GT non dovesse diventare un modello di produzione, queste immagini fanno pensare che ci potrebbero essere dei movimenti in corso. Non rimane che attendere per saperne di più. Con il debutto europeo previsto per il 2027, l'arrivo di una coupé ad altissime prestazioni potrebbe essere un ulteriore biglietto da visita importante per un'azienda che vuole dire la sua anche in Europa dopo il successo ottenuto in Cina.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/06/2026