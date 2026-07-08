Xiaomi conferma: Sky Nomad è il suo nuovo marchio automobilistico

Xiaomi non perde tempo. Il colosso dell'elettronica dopo il successo dei modelli SU7 e YU7 sta già lavorando su nuovi modelli. Adesso c'è una novità perché l'azienda cinese ha presentato ufficialmente il nome ''Sky Nomad'', definendolo ''un nuovo nome che evoca lo spazio e la vita''. Tale nome in realtà era già filtrato grazie a una serie di indiscrezioni ma è la prima volta che Xiaomi va a confermarlo ufficialmente.

Un nuovo marchio

Ma Sky Nomad cos'è esattamente? Non è un modello in senso stretto ma un marchio che andrà a identificare una gamma di veicoli più comodi e spaziosi. Negli ultimi mesi sono circolate diverse foto spia di un SUV di grandi dimensioni che dovrebbe essere dotato di un powertrain range extender. Il debutto sarebbe atteso nel corso dell'anno. Si parlava appunto di una nuova gamma di veicoli di questa tipologia da lanciare sotto un nuovo marchio. Adesso è arrivata la conferma ed è stato ufficializzato il nome.

L'azienda ha lanciato la pagina ufficiale del marchio su WeChat e a quanto pare sta organizzando una campagna pubblicitaria per farlo conoscere al pubblico.

Xiaomi Kunlun

Il primo modello Sky Nomad

Secondo quanto racconta la stampa cinese, la prima auto di Xiaomi Sky Nomad si dovrebbe chiamare N90. Come già accennato prima si tratterà di un SUV di grandi dimensioni, circa 5,3 metri di lunghezza, con un motore benzina di 1,5 litri con funzione range extender. Si parla anche di un pacco batteria da circa 70 kWh per un'autonomia in elettrico di 400-500 km e quella totale combinata di 1.500 km. Ovviamente si tratta di dati secondo il ciclo CLTC, più generoso di quello WLTP. Tale SUV dovrebbe poi essere proposto con configurazioni interne a cinque e sette posti. Non rimane, quindi, che attendere novità sul debutto del primo modello della gamma Sky Nomad.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/07/2026