Sky Nomad N90, arrivano i primi teaser: il maxi SUV Xiaomi sorprende già

Solo ieri scrivevamo di Sky Nomad, il nuovo marchio di Xiaomi che sarà dedicato a vetture più comode e spaziose. Auto che a quanto pare saranno anche dotate di una motorizzazione range extender. Il primo modello? Il colosso cinese ha lanciato un'ampia campagna pubblicitaria per far conoscere il suo nuovo marchio e adesso c'è una novità in quanto Xiaomi ha condiviso anche una serie di teaser della nuova Sky Nomad N90. Possiamo così scoprire le forme del nuovo maxi SUV cinese e abbiamo già pure alcune indicazioni su come saranno gli interni.

Sky Nomad N90

Un maxi SUV in arrivo

Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, ha dichiarato in un lungo post su Weibo che le SU7/YU7 sono auto per chi ama guidare, mentre la gamma Sky Nomad è per chi cerca SUV spaziosi e smart. Il nuovo SUV presenta una forma particolarmente robusta e squadrata, con un frontale che si caratterizza per fari dotati di una firma luminosa che riprende quella della YU7.

Molta attenzione è stata data alla progettazione dell'abitacolo per accontentare le diverse esigenze dei clienti. Sebbene non siano state mostrate immagini, Xiaomi ha pubblicato degli schemi dell'abitacolo, simili alla planimetria di un appartamento. Il nuovo SUV della gamma Sky Nomad pare che avrà un abitacolo che potrà essere configurato in diverse modi grazie alla presenza di sedili scorrevoli e girevoli. Secondo l'azienda, il nuovo N90 può anche diventare un ufficio mobile dove poter lavorare, una sala riunione o uno spazio di relax dove bere il caffè.

Sky Nomad N90

Le premesse sono quindi interessanti, ma bisognerà ovviamente attendere la presentazione ufficiale per saperne di più. Debutto atteso a breve sebbene a oggi ancora non ci sia una data certa.

Sky Nomad N90: tecnologia range extender

Per diverso tempo, i prototipi di questo modello erano stati indicati con il nome Kunlun. Adesso sappiamo invece come si chiamerà il nuovo SUV. La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 5,3 metri e ci sarà un powertrain range extender. Si parla di un motore benzina di 1,5 litri come generatore e una batteria da circa 70 kWh per un'autonomia in elettrica di 400-500 km anche se secondo il ''generoso'' ciclo cinese CLTC.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026