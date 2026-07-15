Xiaomi prepara la SU7 Ultra più estrema: nel mirino il record di Porsche al Nürburgring

Xiaomi fa sul serio e vuole dimostrare che le sue auto possono essere anche delle vere sportive che nulla hanno a invidiare a modelli di marchi come Porsche. Per farlo, l'azienda cinese sviluppa le sue auto Nürburgring e proprio qui la SU7 Ultra aveva ottenuto il record per le auto elettriche con un tempo di 7:04.957. Primato che poi è stato battuto dalla Porsche Taycan Turbo GT dotata del nuovo kit Manthey che aveva ottenuto un giro record di 6:55.553. Xiaomi non intende stare a guardare e quanto pare sta lavorando a una versione ancora più estrema della sua berlina elettrica che qualcuno ha già ribattezzato Xiaomi SU7 Ultra ''Extreme''.

L'obiettivo è ovviamente quello di riprendersi il record sul giro per le auto elettriche di serie.

Xiaomi SU7 Ultra ''EXTREME''

Aerodinamica ancora più estrema

Le ultime foto spia mostrano questa nuova versione della berlina elettrica cinese che si caratterizza per un'aerodinamica ancora più estrema con l'introduzione di un nuovo diffusore e uno spoiler posteriore rivisto. Vediamo anche un frontale più aggressivo ed enormi prese d'aria nei parafanghi anteriori e nel cofano. Rispetto a passate foto spia, le ultime immagini permettono di vedere più dettagli dato che sebbene siano presenti pellicole a coprire la carrozzeria, non ci sono più i teli.

Xiaomi SU7 Ultra ''EXTREME''

Insomma, la nuova Xiaomi SU7 Ultra ''Extreme'' pare disporre di un'aerodinamica davvero molto raffinata, pensata per rendere velocissima la vettura tra le curve. Ci sarà anche un aumento di potenza? Possibile ma già adesso la SU7 Ultra può contare su di un powertrain con 3 motori elettrici per oltre 1.500 CV. Non rimane che attendere ma pare evidente che Xiaomi voglia riprendersi il record per le auto elettriche di serie.

Tante rivali per il record

Xiaomi SU7 Ultra ''EXTREME''

Non ci sono solamele i marchi europei a voler ottenere i record sul giro all'Inferno Verde. Adesso anche le case automobilistiche cinesi voglio distinguersi per mostrare le potenzialità delle loro vetture. Xiaomi vuole ottenere un nuovo record ma dovrà vedersela anche con la Denza Z più estrema che anche lei punta al medesimo obiettivo.

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