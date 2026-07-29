Audi Q9, interni e bagagliaio del nuovo SUV di lusso

Gli interni della nuova Audi Q9 puntano su lusso e tecnologia con Audi Digital Stage, triplo display, materiali premium, tetto panoramico da 1,5 mq e configurazioni a 6 o 7 posti

Audi Q9 ha fatto il suo debutto da pochi giorni. Si tratta di un SUV di 5,3 metri che alza l'asticella del lusso e del comfort. Il passo lungo di 3,14 m garantisce infatti tanto spazio anche nella configurazione a 7 posti. Rivestimenti premium come la pelle nappa e tanta tecnologia, queste sono alcune delle caratteristiche del nuovo modello che diventa l'ammiraglia della casa dei 4 anelli.

Audi Q9, la plancia

Il nuovo SUV tedesco di serie è proposto con un abitacolo nella configurazione a 7 posti. In alternativa, a richiesta si può avere in quella a 6 posti.

La plancia è dominata dall'Audi Digital Stage composto dall’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero, anch’esso da 12,3 pollici. Di serie c'è anche una dash cam.

Audi Q9, interni

Il sistema infotainment adotta la piattaforma Android Automotive e può contare anche sull'integrazione con ChatGPT per migliorare le funzionalità dell'assistente vocale.

Come da tradizione per i modelli premium del marchio, le possibilità di personalizzazione sono molto ampie. Spiccano, in particolare, i raffinati rivestimenti in lana di alpaca o in pelle Nappa, gli inserti in frassino naturale a grana fine o in carbonio, la predilezione per le superfici opache e la miriade di opzioni offerte dal programma Audi exclusive.

Su Q9 troviamo alcune soluzioni già viste su Q3 e Q7 per ottimizzare lo spazio a bordo. Ad esempio la collocazione del selettore della trasmissione al volante consente di ricavare spazi aggiuntivi lungo la console, alla base della quale spicca il sistema di ricarica induttivo per device portatili, refrigerato e forte di due postazioni da 25 Watt ciascuna con standard Qi 2.2. Non mancano nemmeno porte USB-C.

6 o 7 posti

Con l'abitacolo nella configurazione a 6 posti, la seconda fila è caratterizzata da due sedili singoli ventilati e regolabili elettricamente. Nella versione a sette posti, la seconda fila è in grado di ospitare tre seggiolini per bambini affiancati; anche in questo caso l’accesso alla terza fila è particolarmente agevole grazie alla funzione comfort entry, attivabile mediante l’MMI o i pulsanti dedicati lungo i montanti, che permette l’inclinazione in avanti delle sedute secondo il rapporto 65:35.

Audi Q9, interni

I sedili della seconda fila sono inoltre regolabili singolarmente in longitudine e nell’inclinazione dello schienale secondo il rapporto 35:30:35.

Per agevolare l'accesso sono presenti porte automatiche a gestione elettrica, attivabili anche da remoto mediante l’app myAudi. Grazie a dei sensori possono interrompere il movimento di apertura in caso rilevassero ostacoli.

Infine non manca nemmeno un ampio tetto panoramico in vetro (1,5 metri quadrati) che permette di enfatizzare la sensazione di spazio a bordo.

Audi Q9, bagagliaio

Bagagliaio

E lo spazio per i bagagli? Audi Q9 nella configurazione a sette posti vanta una capacità, a pieno carico, di 850 litri; 832 litri per la variante a 6 posti.

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