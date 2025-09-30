F1 2025

GP Singapore 2025, Marina Bay: risultati prove libere

1 ora fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Marina Bay

Risultati e classifiche del GP di Singapore 2025, sul circuito di Marina Bay: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista a due settimana dalla vittoria di Max Verstappen a Baku e lo fa a Marina Bay per il GP di Singapore, round 18 del Mondiale 2025 di F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Marina Bay.

Risultati GP Singapore 2025

GP Singapore 2025, ordine di arrivo

Domenica 5 ottobre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Singapore 2025, griglia di partenza

GP Singapore 2025, risultati qualifiche

Sabato 4 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Singapore 2025, risultati PL3 / FP3

Sabato 4 ottobre, ore 11.30

GP Singapore 2025, risultati PL2 / FP2

Venerdì 3 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Singapore 2025, risultati PL1 / FP1

Venerdì 3 ottobre, ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Fernando Alonso è il più veloce, a sorpresa, nella prima sessione di prove libere del weekend del GP Singapore 2025 a Marina Bay: lo spagnolo dell'Aston Martin precede di un decimo e mezzo Charles Leclerc, con Max Verstappen al terzo posto. Un po' più indietro le due McLaren, con Oscar Piastri quinto alle spalle anche della seconda Ferrari di Lewis Hamilton, e Lando Norris al sesto posto. 

F1 Marina Bay, la classifica delle FP1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:31.116 23
2 Charles Leclerc Ferrari +0.150 25
3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.276 24
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.364 23
5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.365 25
6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.582 22
7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.639 28
8 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.696 27
9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.744 25
10 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.012 24
11 George Russell Mercedes +1.023 22
12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.199 29
13 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.262 26
14 Kimi Antonelli Mercedes +1.283 24
15 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +1.345 27
16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.422 25
17 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1.495 27
18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.918 18
19 Franco Colapinto Alpine-Renault +2.208 26
20 Alexander Albon Williams-Mercedes No tempo 2

GP Singapore 2025, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, round 18 della stagione 2025 di Formula 1. 

