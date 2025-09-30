GP Singapore 2025, Marina Bay: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista a due settimana dalla vittoria di Max Verstappen a Baku e lo fa a Marina Bay per il GP di Singapore, round 18 del Mondiale 2025 di F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Marina Bay.
Risultati GP Singapore 2025
GP Singapore 2025, ordine di arrivo
Domenica 5 ottobre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Singapore 2025, griglia di partenza
GP Singapore 2025, risultati qualifiche
Sabato 4 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Singapore 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 4 ottobre, ore 11.30
GP Singapore 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 3 ottobre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Singapore 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 3 ottobre, ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Fernando Alonso è il più veloce, a sorpresa, nella prima sessione di prove libere del weekend del GP Singapore 2025 a Marina Bay: lo spagnolo dell'Aston Martin precede di un decimo e mezzo Charles Leclerc, con Max Verstappen al terzo posto. Un po' più indietro le due McLaren, con Oscar Piastri quinto alle spalle anche della seconda Ferrari di Lewis Hamilton, e Lando Norris al sesto posto.
F1 Marina Bay, la classifica delle FP1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Mercedes
|1:31.116
|23
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.150
|25
|3
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.276
|24
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.364
|23
|5
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.365
|25
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.582
|22
|7
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.639
|28
|8
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.696
|27
|9
|Yuki Tsunoda
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.744
|25
|10
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.012
|24
|11
|George Russell
|Mercedes
|+1.023
|22
|12
|Nico Hulkenberg
|Sauber-Ferrari
|+1.199
|29
|13
|Pierre Gasly
|Alpine-Renault
|+1.262
|26
|14
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+1.283
|24
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+1.345
|27
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.422
|25
|17
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+1.495
|27
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|+1.918
|18
|19
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+2.208
|26
|20
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|No tempo
|2
GP Singapore 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Marina Bay dove si disputa il GP di Singapore, round 18 della stagione 2025 di Formula 1.