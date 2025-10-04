F1 GP Singapore 2025: Verstappen davanti nelle FP3, ma la qualifica si preannuncia incerta

La terza e ultima sessione di prove libere del GP di Singapore F1 2025 conferma il grande equilibrio che regna in vetta. Max Verstappen chiude le FP3 con il miglior tempo in 1:30.148, ma il distacco ridottissimo tra i primi lascia presagire una qualifica tiratissima. Dietro all’olandese, infatti, ci sono quattro piloti racchiusi in appena 89 millesimi.

Verstappen guida, ma Piastri è vicinissimo

Il campione del mondo della Red Bull si dimostra impeccabile sul giro secco, ma Oscar Piastri risponde con soli 17 millesimi di ritardo a parità di mescola Soft. Il leader del Mondiale conferma così l’ottimo feeling con la McLaren, pronto a contendere la pole al rivale olandese.

Le Mercedes, dopo un venerdì complicatissimo, sono invece la sorpresa del sabato mattina: George Russell è terzo con Andrea Kimi Antonelli quarto, con lo stesso tempo di Lando Norris, che risulta però dietro per una mera questione di timing del momento in cui è stato concluso il giro. Un segnale importante per la scuderia di Brackley, che sembra aver ritrovato competitività anche con temperature elevate, tradizionalmente ostiche per la W16.

Ferrari ancora lontana e a rischio penalità

Le Ferrari restano più attardate. Lewis Hamilton è ottavo a quattro decimi da Verstappen, dietro a Carlos Sainz e Isack Hadjar, mentre Charles Leclerc chiude decimo a mezzo secondo dalla vetta. Weekend finora complesso per la Rossa, che non riesce a trovare il bilanciamento ideale per la SF-25.

Da segnalare un nuovo episodio disciplinare, dopo che nel venerdì delle FP2 Charles Leclerc è stato graziato dalla Direzione gara per unsafe release ai box, ricevendo solo una multa di 10.000 euro: Hamilton rischia infatti una penalità per non aver rallentato a sufficienza nel giro di rientro ai box durante la bandiera rossa, causata dall’incidente (senza conseguenze fisiche per il pilota) di Liam Lawson.

Il programma del GP a Marina Bay: alle 15.00 le qualifiche

Il programma del weekend di Singapore prosegue oggi con le qualifiche previste per le 15:00 italiane: una sessione determinante per il risultato finale su un circuito cittadino dove è sempre difficile superare.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Marina Bay e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 04/10/2025