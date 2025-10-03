F1 GP Singapore 2025: Alonso davanti a tutti nelle FP1 a Marina Bay, Leclerc 2°

F1 GP Singapore 2025, le prove libere 1 a Marina Bay: Alonso sorprende, poi Leclerc e Verstappen, McLaren al 5° e 6° posto

Sorpresa a Marina Bay nelle prime prove libere del GP Singapore 2025 di Formula 1: il più veloce non è né Verstappen, né i leader della stagione targata McLaren. Il miglior tempo lo firma infatti contro ogni pronostico Fernando Alonso, che con l’Aston Martin chiude il turno in 1:31.116.

Una conferma del buon feeling della monoposto inglese, specie per quanto riguarda quella guidata dal 44enne due volte campione del mondo, sui tracciati più lenti e tecnici.

Alonso leader, Leclerc e Verstappen subito dietro

Alle spalle dello spagnolo si piazza Charles Leclerc con la Ferrari, staccato di un decimo e mezzo. Terzo tempo per Max Verstappen, a 276 millesimi, con l’olandese che nella fase finale della sessione ha lavorato soprattutto sulla messa a punto del passo gara montando le gomme Hard usate a inizio turno.

Proprio l'olandese è uno dei più attesi del weekend perché è con una prestazione di alto livello che la sua Red Bull potrebbe confermare i passi in avanti già mostrati a Monza e Baku, confermando quindi le possibilità per il quattro volte campione del mondo di tornare in lotta con le McLaren per il titolo Piloti.

McLaren non impressionano: Piastri 5°, Norris 6°

La seconda Ferrari, guidata da Lewis Hamilton, ha chiuso in quarta posizione, mentre la McLaren non è riuscita a brillare come in altre occasioni. Oscar Piastri è quinto nonostante una leggera toccata (senza danni) al muro in curva-17 proprio nel giro buono, mentre Lando Norris si è fermato al sesto posto con un gap di 582 millesimi da Alonso.

Condizioni particolari nelle FP1

Le FP1 di Singapore restano però indicative fino a un certo punto. Le condizioni climatiche e di luce naturale non replicano infatti quelle di qualifica e gara, disputate in notturna sotto le luci dei riflettori. Molti team hanno quindi preferito concentrarsi su raccolta dati e assetto generale piuttosto che sulla ricerca del tempo: questo vale anche e forse soprattutto per le Mercedes, che addirittura hanno preferito usare soltanto gomme Hard e Medium, risparmiando un set di Soft in più per il prosieguo del weekend.

Il programma del GP a Marina Bay: alle 15.00 le FP2

Il programma del venerdì proseguirà con le prove libere 2 alle ore 15:00, che saranno determinanti per capire un po' di più i reali valori in campo dopo questa prima e indecifrabile sessione di prove sul tracciato cittadino di Singapore.

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/10/2025