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Skoda Epiq: debutto creativo con l’artista Ricardo Orts alla Milano Design Week

Avatar di Alessandro Perelli, il 09/04/26

25 minuti fa - Installazione immersiva per il SUV a corrente

Skoda presenta alla rassegna milanese un’installazione artistica con protagonista il nuovo modello elettrico

La Skoda Epiq (guarda Skoda Epiq) sarà tra le protagoniste della Milano Design Week, dal 21 al 26 aprile nella location degli Archivi di Stato. Il brand Skoda affida il concept all’artista Ricardo Orts, che lo contestualizza in un ambiente che unisce elementi fisici e digitali.

Skoda Epiq Milano Design Week 2026: l'installazione immersiva per la kermesse milanese

Una experience ''tattile''

Il SUV elettrico appare ancora mimetizzato, con una carrozzeria rivestita da una superficie a effetto 3D rifinita a mano, pensata per un’esperienza tattile. Il percorso espositivo, caratterizzato da colori vivaci, ospita anche gli Epiq Talks, incontri con i protagonisti dello sviluppo del modello.

Skoda Epiq Milano Design Week 2026: l'artista spagnolo Ricardo Orts

Caratteristiche e debutto

La nuova Epiq amplierà verso il basso la gamma elettrica con un prezzo d’attacco di circa 25.000 euro. Lunga 4,17 metri, offre un bagagliaio da 475 litri, sfruttando la piattaforma MEB+. Al lancio, previsto in autunno, saranno disponibili due tagli di batteria: 37 kWh e 51,7 kWh netti, per autonomie dichiarate rispettivamente di 310 e 430 km.

Una proposta che punta su accessibilità e funzionalità. Non vi resta che andare a visitare l’installazione Skoda (guarda la homepage Skoda Italia) nel corso della kermesse milanese sul design.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/04/2026
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