Skoda Elroq e Enyaq, tante novità per il 2026: infotainment, ricarica e batterie LFP, cosa cambia

Migliorano infotainment, ricarica e assistenza alla guida, con nuove batterie e funzioni smart

Skoda Elroq e Enyaq si aggiornano e per questi modelli arriva il nuovo Model Year 2026 che introduce diverse novità. Elorq sta rapidamente diventando un modello sempre più importante per la casa automobilistica dato che si è classificato al secondo posto tra i veicoli elettrici più venduti in Europa nel 2025 con oltre 95.300 unità consegnate. Bene anche la più grande Enyaq che lo scorso anno è stata il settimo veicolo elettrico più venduto in Europa nel 2025, con oltre 79.600 unità consegnate. Dunque, quali sono le novità introdotte con il nuovo Model Year? Andiamo a scoprile.

Skoda Elroq e Enyaq 2026, più tecnologia

Skoda Elroq e Enyaq 2026

Con questo aggiornamento, arrivano novità per l'infotainment che evolve e adesso è basato sull'ultima versione di Android Automotive. Troviamo un nuovo look per l'interfaccia utente, una schermata iniziale ridisegnata, un layout a griglia, la funzione Preferiti e la funzione di ricerca, insieme a opzioni di personalizzazione migliorate per un'esperienza più intuitiva. Inoltre, c'è un nuovo app store che renderà disponibili ulteriori applicazioni direttamente tramite il sistema di infotainment, tra cui le app Skoda oltre a quelle di terze parti come Spotify e YouTube, insieme a numerose applicazioni dedicate allo streaming audio e video, giochi casual, notizie, meteo e altro ancora.

Skoda ha introdotto per questi modelli la chiave digitale. Una volta associato il telefono al veicolo e configurato nell'app MySkoda, gli utenti potranno bloccare, sbloccare e avviare il veicolo con il proprio smartphone. Novità pure per l'app MySkoda che adesso fornisce dati di guida, incluso il consumo di energia. Anche l'assistente vocale Laura evolve supportando la pianificazione dei percorsi per veicoli elettrici, combinando diverse categorie di punti di interesse di Google (come ad esempio ristoranti, bar, hotel, supermercati e attrazioni turistiche) con le necessarie soste di ricarica.

Novità per la ricarica

Skoda Elroq e Enyaq 2026

Con il Model Year 2026 per Skoda Elroq e Enyaq arrivano ulteriori novità. Powerpass, il servizio di ricarica di Skoda, è adesso integrato direttamente nel sistema di navigazione delle auto, mostrando valutazioni e prezzi delle varie stazioni di ricarica e consentendo la gestione della ricarica direttamente dallo schermo di navigazione. Ad oggi, tramite Powerpass sono accessibili circa un milione di punti di ricarica pubblici in 28 Paesi europei. Skoda Elroq e Enyaq possono sfruttare la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette attraverso un adattatore di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Con il nuovo Model year, Skoda ha pure migliorato la guida one pedal. Due livelli di recupero per la frenata rigenerativa in modalità B, che consentono la decelerazione fino all'arresto completo quando si rilascia il pedale dell'acceleratore. I livelli si impostano tramite il sistema di infotainment o i paddle dietro al volante.

Tra le altre novità del nuovo Model Year, l'induzione di nuove soluzioni Simply Clever. Skoda ha migliorato anche il Travel Assist 3.0, con nuovi radar e sensori aggiornati e servizi online ampliati, il tutto per offrire un mantenimento di corsia più preciso, un controllo della velocità più fluido e funzioni di sicurezza più complete.

Batterie LFP per le versioni base

Skoda Elroq e Enyaq 2026

Un nuovo Model Year davvero molto corposo. Ci sono anche novità che riguardano il powertrain. I modelli Skoda Elroq 60 e Enyaq 60 saranno equipaggiati con nuove batterie del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) da 61 kWh (58 kWh utilizzabili). Per il momento non ci sono informazioni sulla disponibilità per il mercato italiano.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/03/2026