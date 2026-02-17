Skoda Peaq sarà fatta così? Le foto spia che spogliano il SUV 7 posti

Non è ancora scesa ufficialmente in campo, nuova Skoda Peaq, ma ormai gioca a carte scoperte. O quasi.

Il futuro flagship elettrico boemo - repetita iuvant: sette posti, dimensioni XXL e proiezioni di modello più caro della gamma - è stato pizzicato durante i collaudi invernali in Svezia e le immagini pubblicate da Autocar UK (diamo a Cesare quel che è di Cesare) raccontano qualcosa in più di quanto Skoda, forse, desidererebbe.

Skoda Peaq, prime foto spia (credits: Autocar UK)

Di derivazione concept Vision 7S del 2022, Peaq è in buona sostanza l’equivalente elettrico di Kodiaq.

Competizione diretta con Peugeot e‑5008, con l'ambizione malcelata di infastidire anche Mercedes GLB e, più in alto ancora, Kia EV9 e Volvo EX90.

Il design Modern Solid, come da nuovo corso Skoda, nelle foto spia scattate dai fotografi di Autocar è ancora in parte mascherato da un camouflage “intelligente”: il frontale finge di essere un Enyaq maggiorato e non è detto, quello in foto, sia definitivo.

Frontale Enyaq, forse provvisorio (credits: Autocar UK)

Sotto si intravedono DRL sottili e una bocca inferiore importante, proprio come sulla 7S. Dettagli, quindi, che potrebbero essere definitivi.

Mimetismi anche su fiancate e montante C, dove la vernice “body‑color” nasconde i volumi reali del terzo finestrino.

L’impronta su strada, però, sembra quella della concept: lunga, massiccia, molto Skoda nell’idea di spazio e praticità.

Peaq sarà il SUV Skoda più grande di sempre (credits: Autocar UK)

Basato su piattaforma MEB, Peaq arriverà entro l’estate 2026 e si posizionerà a monte di Enyaq, spingendo il marchio in un territorio di prezzo inedito.

Ma, promette il capo vendite Martin Jahn, il mantra resta lo stesso: valore, non lusso fine a sé stesso. Solo… a un livello superiore.

Fonte: Autocar UK

