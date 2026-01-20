Skoda Kamiq Your Way e Be More: il SUV compatto si rinnova con due allestimenti inediti

Skoda rinnova Kamiq per il 2026 con due nuovi allestimenti: Your Way e Be More. Dotazioni, motori e prezzi

Il City SUV Skoda Kamiqè da tempo uno dei modelli più apprezzati dal pubblico italiano. Il motivo è sempre lo stesso: riesce a mettere insieme dimensioni compatte, spazio a bordo sorprendente e una dotazione concreta, senza inutili complicazioni.

Per il 2026, Kamiq rafforza ulteriormente la sua presenza sul nostro mercato con due nuovi allestimenti: Your Way e Be More, già ordinabili e disponibili con l’intera gamma di motorizzazioni.

Kamiq Your Way: più comfort e tecnologia di serie

La versione Your Way si distingue esteticamente per i cerchi in lega da 17 pollici, disponibili in finitura argento o brunita, e per i lettering posteriori in nero. Sul fronte della dotazione, aggiunge rispetto alla base Selection una serie di contenuti molto richiesti dal pubblico italiano.

Di serie troviamo infatti il climatizzatore automatico bi-zona, la vernice metallizzata e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless. La ricarica dei dispositivi è affidata a quattro porte USB-C da 45W, pensate per gestire senza problemi smartphone e device di ultima generazione.

Skoda Kamiq 2026, gli interni

Kamiq Be More: look più grintoso e assistenza alla guida

Chi cerca un’impronta più sportiva può orientarsi sulla Kamiq Be More, che costa 1.300 euro in più ed è riconoscibile per la calandra e le calotte degli specchietti in nero lucido, il tetto verniciato nero e i vetri posteriori oscurati, elementi che creano un contrasto deciso con la carrozzeria. Anche i cerchi in lega da 17” adottano un design dedicato.

La dotazione sale ulteriormente includendo i servizi Care Connect, che permettono l’accesso remoto alla vettura tramite app, oltre a retrocamera e sensori di parcheggio anteriori, utili soprattutto nell’uso urbano quotidiano.

Motorizzazioni e offerta di lancio

Entrambi gli allestimenti sono disponibili con l’intera gamma motori Kamiq. Si parte con il 1.0 TSI da 95 CV (26.950 euro la Your Way; 28.250 euro la Be More).

Prezzi da 28.350 o 29.550 euro con il motore 1.0 TSI da 115 CV, disponibile anche con cambio DSG per un sovrapprezzo di 1.550 euro.

Top di gamma è il 1.5 TSI Evo2 da 150 CV: 29.800 euro o 31.100 euro con cambio manuale; 1.600 euro in più se vuoi il cambio automatico a doppia frizione.

Per il mese di gennaio, con il supporto delle concessionarie aderenti, Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 CV Your Way è proposta a 199 euro al mese, con anticipo zero, TAN 0% e TAEG 0,96%, per vetture in pronta consegna. L’offerta è legata alla formula Clever Value a valore futuro garantito, che dopo 36 mesi consente di restituire, sostituire o rifinanziare l’auto.

Maggiori informazioni sulla gamma Kamiq e sulle soluzioni finanziarie sono disponibili sul sito ufficiale Skoda Italia.

