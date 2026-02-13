Skoda Epiq: le prime foto quasi prive di camuffature. Ecco com'è fatta davvero

Se pensavi che l’inverno scandinavo fosse perfetto per coprirsi bene, Skoda non è d’accordo. È proprio qui che, con temperature scese fino a -33 °C, la casa boema ha spogliato quasi del tutto la nuova Skoda Epiq, e le sue forme sono ben visibili in questo nuovo set di foto.

Skoda Epiq 2026, il frontale

Cambia poco rispetto al concept

Il modello era stato anticipato da un concept circa un anno e mezzo fa, e dalle immagini spia sembra chiaro che molti elementi di design passeranno quasi invariati alla versione di serie.

Spiccano le grandi prese d’aria nel paraurti anteriore, il cofano con power dome piatto e le nuove firme luminose anteriori e posteriori, già viste sul prototipo. È il debutto concreto del nuovo linguaggio stilistico Skoda, battezzato “Modern Solid”, che punta su forme robuste, superfici pulite e un look più deciso.

Skoda Epiq 2026, 3/4 anteriore

Design “Modern Solid” fuori e dentro

La Epiq non sarà solo la prima Skoda elettrica compatta a sfoggiare questo stile all’esterno. Anche l’abitacolo adotterà per la prima volta un interior design Modern Solid, con materiali resistenti, soluzioni pratiche e tanta tecnologia.

Non mancheranno le classiche chicche “Simply Clever”, marchio di fabbrica Skoda, reinterpretate in chiave elettrica e urbana: meno fronzoli, più funzionalità, con un occhio alla vita di tutti i giorni.

Skoda Epiq 2026, vista laterale

Batterie e autonomia: fino a 430 km

Secondo quanto dichiarato da Skoda, la Epiq sarà proposta con due tagli di batteria e tre livelli di potenza. L'autonomia andrà da 315 a 430 km secondo le versioni e la ricarica rapida consentirà di recuperare l'80% dell'energia in meno di mezz'ora. Leggi l'approfondimento per tutti i dettagli tecnici e la scheda completa.

Skoda Epiq 2026, 3/4 posteriore

Produzione in Spagna e prezzo chiave

Il nuovo mini SUV elettrico verrà prodotto a Pamplona, all’interno di un progetto condiviso tra Skoda, Cupra e Volkswagen. Un’alleanza strategica che punta a rendere l’elettrico più accessibile, soprattutto nel segmento urbano.

Con dimensioni compatte, la Skoda Epiq diventerà la più piccola elettrica della gamma Skoda e avrà un ruolo chiave nella strategia del marchio: il prezzo di partenza sarà intorno ai 25.000 euro: alla pari con Skoda Kamiq a motore termico.

