Una super Skoda per Natale: la "baby" a benzina o il SUV opaco (EV)?

Sai, vero, che Skoda ha un heritage sportivo che fa invidia? Rally, ma non solo (ha corso anche a Le Mans, solo una volta, era il 1950).

Proprio all'antica passione che Skoda nutre per le corse si ispirano due modelli in edizione limitata che entrano a listino a dicembre 2025. Che se vuoi farti un regalo per Natale, almeno blocchi l'ordine.

Uno è Skoda Elroq RS Matt Edition, serie limitata a poche centinaia di esemplari in tutto il mondo della versione sportiva del SUV full electric di piccole dimensioni.

Skoda Elroq RS Matt Edition

Elroq RS Matt prende il nome dalla colorazione opaca, per la prima volta proposta dalla Casa boema. In pratica, la vernice è arricchita da un agente opacizzante contenente, tra le altre cose, nano-particelle di silice. Sono proprio queste particelle a donare l’effetto opaco, disperdendo la luce in più direzioni anziché rifletterla direttamente verso l'occhio. Effetto wow assicurato.

La nuova vernice opaca

Oltre all a verniciatura opaca, l'equipaggiamento full optional aggiunge un sacco di accessori come i cerchi da 21” con design aero, il clima a tre zone, i sedili anteriori con funzione massaggiante e parcheggio automatizzato e remoto.

Skoda Elroq RS Matt Edition costa 54.750 euro, cioè 3.600 euro in più rispetto ad Elroq RS standard. Ma è oggetto da collezione.

Skoda Elroq RS Matt Edition, l'abitacolo

Contemporaneamente, la gamma della compatta Fabia si arricchisce della versione 130, che celebra l’anniversario della fondazione del brand con una livrea esclusiva e una dotazione tecnica di rilievo, grazie al 1.5 TSI EVO2 portato a 175 CV e a interventi mirati sull’assetto e sulla gestione del cambio DSG a 7 rapporti di serie (ne parliamo meglio qui).

Skoda Fabia 130

Un'occhiata ai numeri: da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, cioè 0,4 secondi più veloce rispetto al modello 1.5 TSI 150 CV. La velocità massima di 228 km/h ne fa inoltre la Fabia di serie più veloce di sempre. Più speciale di così. Infatti il prezzo...

Skoda Fabia 130 è in vendita in Italia a 32.750 euro. Fanno quasi 5.000 euro in più di Fabia Monte Carlo, ma è una serie super limitata. Ed è quasi Natale...

Skoda Fabia 130 è cara. Ma è mooolto speciale

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/12/2025