Škoda Elroq RS: svelata la versione sportiva del SUV elettrico

Škoda svela Elroq RS, versione sportiva del SUV elettrico, che grazie ai suoi 340 CV accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi

Sei mesi dopo il debutto del nuovo SUV compatto elettrico Škoda Elroq, la casa automobilistica ceca svela la versione RS, top di gamma in termini di prestazioni e dotazioni.

Skoda Elroq RS, il frontale

Motore e accelerazione

Il SUV elettrico Škoda Elroq RS dispone di due motori elettrici che erogano 340 CV (250 kW) di potenza totale, garantendo una trazione integrale e un'accelerazione 0-100 km/h in 5,4 secondi. Il che lo rendende il modello più performante dell'intera gamma Škoda.

Škoda Elroq RS, autonomia e batteria

La nuova versione del SUV elettrico monta una batteria da 84 kWh (79 kWh netti) che assicura oltre 550 km di autonomia WLTP. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

Tempi di ricarica

Ricarica rapida DC (fino a 185 kW): 10-80% in circa 26 minuti

Ricarica AC a 11 kW: 0-100% in otto ore

Telaio adattivo e sospensioni ribassate

Il nuovo SUV ad alte prestazioni dispone di sospensioni sportive ribassate di 15 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore, con regolazioni specifiche RS per una guida più dinamica.

Il Driving Mode Select include poi una modalità di guida che esalta l'efficacia della trazione AWD, mentre il telaio adattivo DCC (di serie in Italia) offre 15 livelli di taratura degli ammortizzatori.

Freni e modalità di guida

L’auto è equipaggiata con freni anteriori maggiorati con pinze a due pistoncini (si, solo due, ma nelle auto elettriche la frenata rigenerativa aiuta a non affaticare l'impianto), mentre il sistema audio permette di selezionare due suoni di marcia: Sport e Futuristic.

Skoda Elroq RS, 3/4 posteriore

Look RS e dettagli aerodinamici

L’Elroq RS si distingue per il frontale Tech-Deck Face nero lucido, accenti neri su specchietti, lettering e barre sul tetto, oltre a cerchi in lega fino a 21 pollici. Il paraurti RS specifico e i fari LED Matrix di serie completano il look sportivo.

Illuminazione avanzata

Davanti spicca la Light Band con motivo a ''ciglia'' verticali; dietro, le luci posteriori LED con indicatori dinamici.

L’animazione Coming/Leaving Home provvede poi a illuminare progressivamente l’auto quando il conducente si avvicina o si allontana con la chiave, per un effetto scenico più accattivante.

Skoda Elroq RS, l'interno

Design Selection RS Lounge

Gli interni sono caratterizzati da materiali premium: rivestimenti in microfibra Suedia, cuciture verde lime e dettagli carbon look.

I sedili sportivi riscaldati e regolabili elettricamente offrono supporto lombare, memoria e funzione massaggio per il conducente.

Display infotainment e head-up display AR in Realtà Aumentata

Digital Cockpit da 5 pollici

Schermo touch da 13 pollici con grafica RS dedicata

Head-up display con realtà aumentata (opzionale)

Tecnologia di bordo

Di serie, l’Elroq RS include quattro porte USB-C a ricarica rapida (45W), un phone box con ricarica wireless (15W) e il sistema audio Canton a 12 altoparlanti (opzionale).

Il bagagliaio offre 470-1.580 litri di capacità ha il portellone elettrico con apertura senza mani Virtual Pedal.

Skoda Elroq RS, volante e strumentazione

I prezzi per la nuova Skoda Elroq RS non sono ancora stati comunicati, ma l'arrivo è previsto entro fine anno e quanto a dotazioni sappiamo che sarà al top della gamma.

Travel Assist e KESSY Advanced

Di serie, l’Elroq RS include l’ultima versione del Travel Assist, che integra:

Adaptive Lane Assist

Predictive Adaptive Cruise Control

Traffic Jam Assist e Emergency Assist

Il sistema keyless Kessy Advanced consente di sbloccare l’auto automaticamente quando il conducente si avvicina con la chiave, e la blocca quando si allontana oltre i 2,5 metri.

Il pacchetto Maxx opzionale aggiunge il climatizzatore Climatronic a 3 zone, la regolazione elettrica del sedile insieme alle funzioni di massaggio e memoria al sedile del passeggero anteriore. Scopri di più sui prezzi degli extra sul configuratore ufficiale.

Parcheggio intelligente via smartphone

Grazie all’app MyŠkoda, l’Elroq RS può parcheggiarsi da sola sotto il controllo del proprietario tramite smartphone, anche in spazi ristretti.

Ricarica pubblica con Powerpass

Con Powerpass, i proprietari possono accedere a oltre 800.000 punti di ricarica in Europa, con supporto Plug & Charge per una ricarica automatizzata alle colonnine compatibili. Guarda qui sotto il video di presentazione.

Qual è l’autonomia dello Škoda Elroq RS?

L’Elroq RS offre un’autonomia di oltre 550 km nel ciclo WLTP grazie alla batteria da 84 kWh.

Quanto impiega Škoda Elroq RS a ricaricarsi?

La ricarica rapida DC permette di passare dal 10% all’80% in 26 minuti, mentre con AC a 11 kW il tempo per una ricarica completa è di otto ore.

Quali sono le prestazioni dello Škoda Elroq RS?

Con 340 CV (250 kW)di potenza, l’Elroq RS accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h.

Cosa distingue l’Elroq RS dalle altre versioni?

La versione RS è caratterizzata da un design sportivo con dettagli neri, interni premium con sedili sportivi riscaldati e una dotazione tecnologica più completa.

Škoda Elroq RS ha la trazione integrale?

Sì, il modello RS è dotato di trazione integrale elettrica grazie ai due motori su asse anteriore e posteriore.

Quando sarà disponibile lo Škoda Elroq RS?

L’Elroq RS farà il suo debutto pubblico alla Milano Design Week 2025, con arrivo sul mercato previsto entro fine anno.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/04/2025