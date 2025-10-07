Skoda Fabia 130: oltre il Monte Carlo

Con 176 CV, l'edizione dell'anniversario è la Fabia più veloce di sempre. Più potenza, ma anche assetto "sport". Da gennaio 2026

Fabia vola e non è la declinazione al femminile del nome di un conduttore radiofonico (battutaccia proprio). Skoda Fabia 130 vola grazie al suo motore potenziato e al suo assetto sportivo. Tanto che persino Skoda Fabia Monte Carlo accusa il colpo.

Fabia 130 è l'edizione speciale che si unisce ai festeggiamenti per il 130° anniversario Skoda e che proprio da Fabia Monte Carlo prende spunto per raggiungere vette mai conquistate dalla storica automobilina ceca.

Skoda Fabia 130 è come Fabia Monte Carlo, ma... di più

Sotto il cofano pulsa sempre il 4 cilindri turbo benzina 1.5 TSI EVO2, ma con una riserva in corpo di 176 CV, anziché i 150 CV della Monte Carlo. Il segreto? Interventi chirurgici su aspirazione, smorzatore vibrazioni e bracci oscillanti.

Il motore, ma anche il cambio DSG a 7 rapporti muove passi avanti: regime di cambiata più elevato, differente logica di decelerazione, doppietta in scalata in modalità Sport.

Motore 1.5 TSI EVO2 da 176 CV

Morale della storia, accelerazione 0-100 km/h in 7,4 secondi (-0,4 secondi rispetto a Monte Carlo), ripresa 60-100 km/h in 3,8 secondi (-0,3 secondi) e 80-120 km/h in 4,8 secondi (-0,5 secondi).

Velocità massima di 228 km/h (+8 km/h): mai una Fabia aveva esplorato regioni così remote del tachimetro.

Assetto ribassato di 15 mm

Non solo motore: Fabia 130 è anche sospensioni sportive ribassate di -15 mm, sterzo modificato e cerchi in lega da 18 pollici. A guidarsi, dev'essere una piacevole esperienza. Specie in modalità ASR Sport + ESC Sport, per un maggiore slittamento delle ruote e una maggiore... libertà di movimento.

All'esterno, la distingui con facilità: dettagli in nero lucido come spoiler anteriore, alettone posteriore e diffusore, stemmi 130, fari Bi-LED, scarichi doppi.

La sua ''firma'' è il logo dell'anniversario

All'interno, sedili sportivi elettrici, volante sportivo a tre razze, pedaliera in acciaio. Per stemperare la tensione, il comfort del display da 9 pollici con navigazione integrata. E a ricordarti che sei su un'edizione speciale, le decorazioni sulla plancia e i battitacco.

Skoda Fabia 130 in vendita a fine 2025

Apertura ordini a fine 2025, quando conosceremo anche un'altra cifra importante: il prezzo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2025