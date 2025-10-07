Skoda Fabia 130: oltre il Monte Carlo

Fabia vola e non è la declinazione al femminile del nome di un conduttore radiofonico (battutaccia proprio). Skoda Fabia 130 vola grazie al suo motore potenziato e al suo assetto sportivo. Tanto che persino Skoda Fabia Monte Carlo accusa il colpo.
Fabia 130 è l'edizione speciale che si unisce ai festeggiamenti per il 130° anniversario Skoda e che proprio da Fabia Monte Carlo prende spunto per raggiungere vette mai conquistate dalla storica automobilina ceca.
Skoda Fabia 130 è come Fabia Monte Carlo, ma... di più
Sotto il cofano pulsa sempre il 4 cilindri turbo benzina 1.5 TSI EVO2, ma con una riserva in corpo di 176 CV, anziché i 150 CV della Monte Carlo. Il segreto? Interventi chirurgici su aspirazione, smorzatore vibrazioni e bracci oscillanti.
Il motore, ma anche il cambio DSG a 7 rapporti muove passi avanti: regime di cambiata più elevato, differente logica di decelerazione, doppietta in scalata in modalità Sport.
Morale della storia, accelerazione 0-100 km/h in 7,4 secondi (-0,4 secondi rispetto a Monte Carlo), ripresa 60-100 km/h in 3,8 secondi (-0,3 secondi) e 80-120 km/h in 4,8 secondi (-0,5 secondi).
Velocità massima di 228 km/h (+8 km/h): mai una Fabia aveva esplorato regioni così remote del tachimetro.
Non solo motore: Fabia 130 è anche sospensioni sportive ribassate di -15 mm, sterzo modificato e cerchi in lega da 18 pollici. A guidarsi, dev'essere una piacevole esperienza. Specie in modalità ASR Sport + ESC Sport, per un maggiore slittamento delle ruote e una maggiore... libertà di movimento.
All'esterno, la distingui con facilità: dettagli in nero lucido come spoiler anteriore, alettone posteriore e diffusore, stemmi 130, fari Bi-LED, scarichi doppi.
La sua ''firma'' è il logo dell'anniversario
All'interno, sedili sportivi elettrici, volante sportivo a tre razze, pedaliera in acciaio. Per stemperare la tensione, il comfort del display da 9 pollici con navigazione integrata. E a ricordarti che sei su un'edizione speciale, le decorazioni sulla plancia e i battitacco.
Skoda Fabia 130 in vendita a fine 2025
Apertura ordini a fine 2025, quando conosceremo anche un'altra cifra importante: il prezzo.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Selection
|80 / 59
|20.700 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Selection
|95 / 70
|21.450 €
|Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Young Edition
|80 / 59
|21.800 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Selection
|115 / 85
|22.350 €
|Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV 130 Edition
|80 / 59
|22.550 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Young Edition
|95 / 70
|22.550 €
|Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Monte Carlo
|80 / 59
|23.000 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV 130 Edition
|95 / 70
|23.300 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Young Edition
|115 / 85
|23.450 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Monte Carlo
|95 / 70
|23.750 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Selection DSG
|115 / 85
|24.000 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV 130 Edition
|115 / 85
|24.200 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Monte Carlo
|115 / 85
|24.650 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Young Edition DSG
|115 / 85
|25.100 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV 130 Edition DSG
|115 / 85
|25.850 €
|Fabia 1.0 TSI EVO 115 CV Monte Carlo DSG
|115 / 85
|26.300 €
|Fabia 1.5 TSI EVO 150 CV Sport Monte Carlo DSG
|150 / 110
|27.800 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Skoda Fabia visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Skoda Fabia