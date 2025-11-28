Skoda Elroq tocca quota 100.000: il SUV elettrico è tra i preferiti in Europa

Lo sport utility compatto a batterie tocca quota 100.000 unità prodotte e consolida la crescita dei BEV del marchio con vendite in aumento e riconoscimenti della stampa specializzata

Skoda (guarda la homepage di Skoda Italia) ha raggiunto un traguardo rilevante nel 2025. Infatti, dall’inizio della produzione sono state costruite 100.000 Elroq in meno di un anno. Il SUV compatto 100% elettrico che ha segnato la soglia simbolica è una versione vRS in Hyper Green, scelto come esemplare celebrativo per sottolineare il peso strategico del progetto.

Il design cambia passo

La Elroq (leggi la prova di Skoda Elroq vRS) è il primo modello di serie a introdurre il nuovo linguaggio di design Modern Solid, elemento chiave nell’evoluzione estetica e funzionale del marchio. Il SUV viene assemblato su una linea flessibile che produce anche Enyaq (leggi la guida all'acquisto di Skoda Enyaq vRS) e Octavia basata su piattaforma MQB.

L’organizzazione della linea consente la costruzione di veicoli elettrici e a combustione interna nello stesso impianto, permettendo un adeguamento rapido ai cambiamenti della domanda.

Skoda Elroq: nel 2025 celebra i 100.000 esemplari costruiti in meno di un anno

La soddisfazione del manager

Il risultato produttivo ha un valore che va oltre i numeri. Come sottolineato da Andreas Dick, membro del Consiglio di amministrazione di Skoda Auto per la Produzione e la Logistica: «Produrre 100.000 Elroq in meno di un anno è un traguardo importante per tutto il team. Riflette anche una preparazione rigorosa e adattamenti mirati ai nostri processi produttivi. Fin dall'inizio, abbiamo sfruttato appieno la flessibilità per produrre veicoli elettrici a batteria e con motore a combustione interna sulla stessa linea. Il risultato è chiaro: l'enorme risposta dei clienti evidenzia l'eccellente qualità costruttiva delle nostre auto».

Skoda Elroq: l'abitacolo spazioso e di ottima qualità costruttiva

BEV elettrico di grande successo

La Elroq si sta affermando con costanza nel mercato europeo. Nei primi tre trimestri del 2025 si è classificata al secondo posto tra i BEV più venduti in Europa, confermando una domanda in crescita. Nel medesimo periodo, Skoda Auto ha consegnato quasi 120.000 BEV a livello globale, con Elroq ed Enyaq presenti nella top ten continentale.

Il modello è il BEV più venduto in Repubblica Ceca, Danimarca e Slovacchia, mentre rientra nei primi tre in Austria, Paesi Bassi e Svizzera. In Germania, principale mercato del costruttore, Elroq ha registrato 3.320 immatricolazioni a ottobre, risultando il veicolo elettrico più venduto del mese. È stata inoltre l’auto elettrica più venduta in Europa in aprile, luglio e ottobre.

Skoda Elroq: è l'auto elettrica più venduta in Europa in aprile, luglio e ottobre

Un SUV compatto e vincente

Sul fronte dei riconoscimenti, la Elroq ha ricevuto il Red Dot Design Award ed è stata nominata “Auto tedesca dell’anno 2026”, ottenendo valutazioni elevate per qualità costruttiva, caratteristiche ambientali, rapporto qualità-prezzo e comportamento dinamico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/11/2025