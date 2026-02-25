Skoda Fabia RS Rally2, la serie “125 Years” celebra i successi nel mondo dei rally

Per celebrare 125 anni di attività sportiva nel rally, Skoda (guarda la homepage di Skoda Italia) introduce un’edizione dedicata della Fabia RS Rally2.

Una serie speciale per la Skoda da rally

Un approccio connesso alla tradizione del marchio ceco, che nel 2026 si presenta al vertice del WRC2. Tutti gli esemplari consegnati ai team clienti nel corso dell’anno saranno equipaggiati con il pacchetto “125 Years”, pensato non come semplice operazione estetica, ma come aggiornamento funzionale per l’impiego agonistico.

Skoda Fabia RS Rally2: la versione ''125 Years'' celebra i successi nel motorsport

Pacchetto tecnico “125 Years”: contenuti concreti

La dotazione include finestrini posteriori in policarbonato, coperture delle traverse per assetti terra e asfalto, una borsa dedicata ai LED supplementari, manicotti per giunti omocinetici e cablaggio motore alleggerito. Completano il pacchetto un pannello centrale aggiornato e sei cerchi OZin magnesio con finiture specifiche.

Interventi mirati, quindi, che rispondono alle esigenze operative dei team impegnati nei campionati internazionali. Dal punto di vista estetico, la Fabia mantiene invariato il bodykit con pacchetto aerodinamico completo, distinguendosi per una nuova livrea e per l’emblema Skoda cromato scuro sul cofano.

Skoda Fabia RS Rally2: un pacchetto speciale dedicato esclusivamente ai clienti racing

Interni celebrativi e dotazione dedicata

All’interno troviamo una targa commemorativa e una schermata di benvenuto “125 Years” nel cruscotto digitale. I clienti riceveranno inoltre un telo copriauto personalizzato “125 Years Skoda Motorsport” e merchandising ufficiale della divisione corse.

Skoda Fabia RS Rally2: motore turbo-benzina da 294 Cv e trazione integrale

Una meccanica da riferimento nel WRC2

La Skoda Fabia RS Rally2 è equipaggiata con un motore turbo 1.6 litri da 294 CV. La trazione integrale è gestita da un cambio sequenziale a cinque marce abbinato a differenziali meccanici anteriori e posteriori. Negli ultimi anni il modello si è imposto come riferimento nel WRC2, conquistando titoli piloti e affermazioni nei campionati Europeo, Medio Orientale e Asia-Pacifico.

Skoda Fabia RS Rally2: la più sportiva delle Fabia standard è la 130 con 176 CV

Dalla pista alla strada: il ruolo della Fabia 130

Sul fronte stradale non esiste una versione RS della Fabia di serie. Al suo posto, il costruttore ha introdotto la Fabia 130 (guarda Skoda Fabia 130), equipaggiata con un 1.5 turbo da 176 CV, sospensioni ribassate e sterzo ricalibrato. Completano il pacchetto dettagli aerodinamici dedicati, badge “130” e cerchi da 18 pollici con pinze rosse, a sottolineare un legame ideale con il mondo dei rally.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/02/2026