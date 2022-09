Skoda Kodiaq: la nuova generazione del SUV prende forma

TEMPO DI NOVITÀ IN CASA SKODA Il SUV a sette posti Kodiaq è il più grande della gamma proposta dal costruttore ceco ed è stato il primo dei modelli a ruote alte a debuttare nel 2016. Dopo di lui sono arrivati i più piccoli Karoq (2017) e Kamiq (2019), che hanno contribuito al successo dell’intera famiglia di SUV. Ebbene, dopo l’ultimo facelift del 2021, Skoda ha avviato il processo di sviluppo della nuova generazione del suo popolare modello che può avere fino a sette posti. Infatti, un primo muletto di Kodiaq 2024 è stato fotografato pochi giorni fa durante alcuni test dinamici. Le immagini dell’esemplare ci mostrano sezioni anteriori e posteriori ben mimetizzate. Davanti, sotto le pellicole camouflage, si può percepire l’inedito design. Non solo la calandra è cambiata, ma anche i fari e il paraurti sono tutti nuovi. Lo sviluppo è in una fase iniziale, ma non è escluso che a breve vedremo su strada i primi prototipi con un design meglio definito.

Nuova Skoda Kodiaq: il prototipo del SUV taglia XL durante i collaudi su stradaCOSTRUITO SULLA PIATTAFORMA ATTUALE Come accennato, l’anno scorso la gamma Kodiaq è stata sottoposta al tradizionale aggiornamento di metà carriera, che ne ha cambiato parzialmente i connotati rendendoli più moderni. Ma anche per il futuro non sono in vista grandi cambiamenti a livello di architettura. La nuova Kodiaq è stata sviluppata sullo stesso pianale MQB dell'attuale generazione, che può supportare il piano industriale di Skoda per elettrificare il suo SUV di successo.

VEDI ANCHE

Nuova Skoda Kodiaq: lo sport utility monterà propulsori mild-hybrid e plug-in hybridIN ARRIVO I MOTORI IBRIDI Infatti, nonostante tutte le risorse che il costruttore ha messo a disposizione per sviluppare una famiglia di veicoli 100% elettrici in tempi record, nel breve e medio termine ci sarà ancora spazio per questo sport utility con motori a benzina e diesel. Certamente la tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 volt farà la sua comparsa ma, soprattutto, ci saranno versioni plug-in hybrid, ovvero la proposta più ecologica per i clienti. La nuova Kodiaq dovrebbe vedere la luce entro il primo semestre del 2024. Molto dipenderà dal fatto che, per allora, la situazione di scarsità di microchip e semiconduttori sia tornata alla normalità e che la situazione geopolitica si sia stabilizzata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/09/2022