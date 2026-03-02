Skoda Superb 2026, più potenza per la Plug-in ma non per l'Italia

Con il lancio dell'ultima generazione di Skoda Superb, la casa automobilistica ha deciso di offrire ai clienti diverse opzioni di motorizzazioni, tra cui quella ibrida Plug-in con un powertrain in grado di offrire una potenza combinata di 204 CV. Adesso, Skoda vuole andare oltre e offrire Superb con una versione PHEV ancora più potente. La Skoda Superb iV ibrida Plug-in si potrà quiindi avere anche con 272 CV, ma solo nella variante berlina non commercializzata in Italia dove è invece proposta solamente la station wagon per una precisa scelta commerciale del marchio ceco. In ogni caso, grazie all'introduzione di questa nuova motorizzazione, Superb diventa il modello della gamma Skoda più potente dotato di un motore a combustione.

Una Plug-in ancora più potente

Lo schema del powertrain prevede sempre la presenza di un motore 4 cilindri 1.5 TSI la cui potenza è stata portata da 110 a 130 kW (da 150 CV a 177 CV). La potenza del motore elettrico è invece rimasta invariata a 85 kW (116 CV). Complessivamente, dunque, si arriva ad una potenza di sistema di 200 kW (272 CV) e una coppia di 400 Nm (50 Nm di più della versione da 204 CV). Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,1 secondi, un secondo in meno rispetto alla PHEV meno potente. La velocità massima raggiunge invece i 225 km/h. L'unità elettrica è alimentata da una batteria con una capacità di 25,7 kWh (lordi) che può essere ricaricata pure in corrente continua fino a 50 kW. La percorrenza in modalità solo elettrica non è stata comunicata ma vista la capacità dell'accumulatore, la Superb PHEV da 272 CV dovrebbe poter percorrere oltre 100 km WLTP.

Skoda Superb iV 200 kW

Nei mercati dove la Skoda Superb è proposta nella versione berlina, la nuova Plug-in più potente non andrà a sostituire l'attuale versione PHEV ma solo ad affiancarla per offrire ai clienti un'opzione in più.

Niente per l'Italia

Come accennato all'inizio, la versione berlina della Superb iV non è proposta in Italia. Questo significa che oggi questa motorizzazione Plug-in più potente non sarà disponibile sul nostro mercato dove troviamo solo la station wagon. Ovviamente, non possiamo escludere che in futuro Skoda non possa cambiare idea e decidere di offrire la Plug-in da 272 CV sulla Superb Wagon e quindi anche sul mercato italiano. Riassumiamo in sintesi le caratteristiche della nuova motorizzazione.

Potenza del sistema: 200 kW (272 CV)

Coppia del sistema: 400 Nm

Potenza del motore a combustione interna: 130 kW

Potenza del motore elettrico: 85 kW

Velocità massima: 225 km/h

Accelerazione 0–100 km/h: 7,1 secondi

Capacità del serbatoio del carburante: 45 litri

Capacità della batteria: 25,7 kWh (lorda)

Pubblicato da Redazione, 02/03/2026