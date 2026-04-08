Il campanello delle bici? Più o meno non è mai cambiato nel corso del tempo e ancora oggi serve a segnalare ai pedoni che ci stiamo avvicinando. La società è però cambiata e su strada sempre più persone camminano utilizzando cuffie che si tratti di ascoltare musica o telefonare. Cuffie che sono a loro volta smart perché possono disporre di un sistema di cancellazione attiva del rumore. La conseguenza è che chi cammina per strada non sente più lo scampanellio delle bici in arrivo, con tutti i problemi di sicurezza del caso.

Skoda ha risolto il problema insieme ai ricercatori dell'Università di Salford. Il frutto di questo lavoro è DuoBell, uno speciale campanello che emette un suono in grado di ingannare i sistemi di cancellazione attiva del rumore. In altri termini, è in grado di farsi sentire, sempre.

Skoda DuoBell

L'analogico batte il digitale

Skoda DuoBell è quindi il primo campanello progettato per essere captato dalle cuffie con cancellazione attiva del rumore. Si badi bene, non è un campanello elettronico ma assolutamente meccanico, una soluzione analogica in vecchio stile in grado di aggirare gli algoritmi di intelligenza artificiale delle cuffie moderne.

Il numero di ciclisti nelle principali città di tutto il mondo è in aumento. A Londra, ad esempio, si prevede che quest'anno il numero di ciclisti supererà per la prima volta nella storia quello degli automobilisti. Allo stesso tempo, però, aumenta anche il rischio di collisioni tra ciclisti e pedoni distratti. Solo nel 2024, secondo i dati di Transport for London, il numero di tali incidenti è aumentato del 24%. Amento dovuto in parte al crescente utilizzo di cuffie con la cancellazione attiva del rumore che isolano le persone, riducendo la loco capacità di percepire e reagire all'ambiente circostante.

Skoda DuoBell

Come funziona DuoBell?

Si è quindi partiti nel comprendere il funzionamento degli algoritmi di cancellazione del rumore nelle cuffie e di come sia possibile contrastarli. Attraverso una serie di test acustici, i ricercatori hanno individuato una stretta banda di frequenza in grado di penetrare i ''filtri'' delle cuffie. Questo intervallo si trova tra 750 e 780 Hz. Skoda DuoBell è quindi in grado di emettere suoni a queste frequenze. Inoltre, dispone di risonatore aggiuntivo per una frequenza più alta. C'è poi un particolare meccanismo a martello appositamente progettato, che produce colpi rapidi e irregolari. Il tutto permette di andare a generare onde sonore che gli algoritmi dei sistemi di cancellazione attiva del rumore non sono in grado di bloccare.

I test su strada hanno dimostrato che grazie a questo campanello, i pedoni dotati di cuffie con la cancellazione del rumore potevano contare su 22 metri di distanza e 5 secondi aggiuntivi nei tempi di reazione, un extra che vuole dire molto sul fronte della sicurezza. Infatti, grazie alla collaborazione con Deliveroo, il campanello si è rivelato così efficace che i corrieri hanno espresso il desiderio di mantenerlo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026