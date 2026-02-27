Bugatti Mistral La Perle Rare: l’arte sposa lusso e potenza della one-off di Molsheim

L'hypercar francese reinterpreta tutta la filosofia della casa basata su artigianalità, tecnologia e performance assolute con dettagli oro e bianco e motore W16 da 1.600 CV

Con la divisione Sur Mesure, attiva dal 2021, Bugatti (guarda la homepage di Bugatti) ha ampliato le possibilità di personalizzazione delle proprie hypercar.

Bugatti Mistral La Perle Rare: l'abitacolo del tutto personalizzato su misura

Estetica scultorea firmata Sur Mesure

Sur Mesure è dedicata alle personalizzazioni più esclusive delle già incredibili Bugatti, consentendo ai clienti più esigenti di scegliere praticamente qualsiasi materiale o opzione di verniciatura possano immaginare.

L’ultima creazione è la Bugatti Mistral La Perle Rare, esemplare one-off che punta a esaltare il carattere della roadster di Molsheim con un’estetica definita “scultorea e fluida” (guarda Bugatti Mistral).

La carrozzeria è attraversata da linee bianche e dorate applicate a mano tramite un meticoloso lavoro di mascheratura. Un processo che richiama capolavori del passato come la Veyron Grand Sport L’Or Blanc. Anche i cerchi diamantati riprendono il tema oro e bianco grazie a una speciale miscela di vernice sviluppata ad hoc.

Bugatti Mistral La Perle Rare: la leva del cambio con l'Elefante Danzante di Rembrandt Bugatti

Abitacolo tra lusso e tradizione

All’interno domina il bianco, impreziosito da motivi dorati che percorrono pannelli porta e superfici, creando continuità visiva con l’esterno. L’illuminazione ambientale calda valorizza le finiture in alluminio lavorato e lucidato, sottolineando l’approccio del tutto artigianale tipico di Bugatti.

Non mancano dettagli simbolici: l’“Elefante Danzante”, scolpito da Rembrandt Bugatti e già ornamento della Type 41 Royale, è ricamato sugli schienali e integrato in vari punti dell’abitacolo, incluso il selettore del cambio. La firma “La Perle Rare” compare su cofano motore, alettone attivo e tunnel centrale.

Bugatti Mistral La Perle Rare: un'opera d'arte che unisce lusso e sportività del W16 da 1.600 CV

L’ultima Mistral con motore W16

Sotto il cofano resta protagonista l’8.0 litri W16 quadriturbo, qui nella configurazione da 1.600 CV. La velocità massima dichiarata supera i 420 km/h, confermando le prestazioni al vertice della categoria hypercar.

La Mistral La Perle Rare è una delle 99 Mistral prodotte e rappresenta l’ultima evoluzione stradale con motore W16. Il prezzo non è stato comunicato, ma abbiamo la ragionevole certezza che supera ampiamente i 5 milioni di dollari annunciati al debutto del modello “standard”. A voi piace questo gioiello creato da Bugatti? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2026