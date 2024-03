Bugatti oltre ogni immaginazione: nuovo V16 ibrido, il video teaser

Bugatti ci ha ormai abituati a superare ogni limite e ogni immaginazione. Se la Veyron ha aperto le porte ai 1.000 CV - infrangendo un tabù - la Chiron ha poi superato qualsiasi altro record tecnico con un motore 8.0 litri W16 da 1.500 CV e velocità massima superiore ai 440 km/h. Per non parlare poi di tutte le edizioni speciali da qualche milione di euro che si sono susseguite negli anni (dell'ultima, trovate tutte le informazioni qui). Ma il 2024 è un anno di transizione anche per il marchio francese delle hypercar. Ebbene sì: nei prossimi mesi Bugatti affronterà il proprio percorso di elettrificazione... a modo suo. Da Molsheim hanno deciso di stupire nuovamente il mondo pubblicando un breve video che anticipa il loro prossimo motore: un V16 ibrido. Nessun errore di battitura, i cilindri sono proprio 16 e sono disposti a V. Le informazioni sono - per ora - limitatissime, ma il mio consiglio è quello di indossare le cuffie e ascoltare come suona quello che si appresta ad essere uno dei propulsori più travolgenti della storia.

SI SA ANCORA POCO I dettagli, ovviamente, non sono stati ancora comunicati. Le immagini che scorrono mostrano il motore in penombra e il logo ''V16'' che campeggia vicino alla scritta ''Bugatti'', ed è già più che sufficiente per farsi venire la pelle d'oca. E poi, c'è il sound: cupo, grezzo e brutale. Sebbene non ci siano informazioni tecniche, è possibile che questo V16 sia derivato da due 4.0 litri V8 del gruppo Audi/Volkswagen uniti tra loro. Nel suo ultimo aggiornamento, il propulsore a 8 cilindri eroga tra i 650 e i 680 CV e, sommandoli, è possibile quindi che la prossima hypercar Bugatti raggiunga una potenza complessiva vicina ai 1.800 CV. Insomma, il primato di auto più veloce del mondo potrebbe presto avere una nuova detentrice. Comunque, il motore V16 non è un'assoluta novità: BMW sperimentò - senza mai mettere in produzione - un'unità simile, mentre l'unica vera applicazione risale al 1991 con la rarissima Cizeta-Moroder V16T.

DEBUTTO A GIUGNO La prossima Hypercar, la prima Bugatti ibrida, debutterà a giugno. La Casa francese ha anticipato che sarà comunque qualcosa di mai visto prima e che il progetto non è stato ''creato per il presente e neppure per il futuro, ma pour l'éternité''. Dunque tutte le indiscrezioni su un possibile downsizing del motore sono state decisamente smentite (e con che stile!), in nettissima controtendenza rispetto a quanto sta facendo la maggior parte dei Costruttori, anche di automobili sportive e supersportive. Non sappiamo ancora se la componente ibrida permetterà di marciare a zero emissioni per qualche chilometro o se servirà soltanto a incrementare le prestazioni. Non resta che aspettare giugno per scoprirlo!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 01/03/2024