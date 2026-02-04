Bugatti Bolide tra ghiaccio e leggenda è protagonista a The ICE (video)

La Bugatti Bolide (guarda la Bugatti Bolide) è una delle hypercar più radicali mai realizzate dal marchio di Molsheim. Un raro gioiello costruito per i clienti più esigenti, che possono permettersi di possederla e guidarla solo in pista.

Un’hypercar estrema fuori dal suo habitat naturale

Prodotta in soli 40 esemplari, rappresenta la massima espressione ingegneristica di Bugatti (guarda la homepage di Bugatti). Proprio per questo ha sorpreso vedere ben tre esemplari partecipare a The ICE a St.Moritz, evento mondano ambientato nella rinomata località dell’Engadina tra le nevi e i ghiacci della Svizzera. Guardiamo insieme il video che Bugatti ha pubblicato sul suo canale YouTube.

Tre Bolide per tre interpretazioni stilistiche

I tre esemplari presenti non erano identici: uno sfoggiava la fibra di carbonio a vista, un altro abbinava dettagli blu alla trama del carbonio, mentre il terzo univa una profonda tonalità di rosso a inserti neri. Tutte sono state realmente guidate sul ghiaccio, dimostrando che alcuni proprietari preferiscono vivere l’auto, anziché limitarla a un ruolo da esposizione o, peggio, nasconderla da occhi indiscreti.

Bugatti a The ICE: una delle tre Bolide portate all'evento mondano di St. Moritz in Svizzera

Prestazioni uniche, anche sulla neve

Nata come evoluzione di un concept tra le più estreme mai create da Bugatti, la Bolide è quanto di più vicino a un prototipo da Le Mans mai venduto al pubblico. Scatta da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi e genera quasi 3.000 kg di deportanza alla velocità massima di 380 km/h. Numeri impressionanti, anche se sulla pista ghiacciata di The ICE l’aerodinamica non può essere sfruttata appieno.

Bugatti a The ICE: tre Veyron durante lo spettacolo di pattinaggio su ghiaccio a St. Moritz

Non solo Bolide: Veyron e classiche protagoniste

Ma le tre Bolide non erano le uniche rappresentanti di Bugatti alla kermesse elevetica. Infatti, accanto a loro erano presenti anche tre Veyron speciali, tra cui la Grand Sport Vitesse Soleil de Nuit, la Meo Costantini e una rarissima Rembrandt Bugatti. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di diverse Bugatti storiche, come Type 13, Type 35 e Type 37A.

Bugatti a The ICE: anche i modelli d'epoca della casa di Molsheim sul ghiaccio svizzero

Un evento unico per mostrare tante rarità

All’evento ha preso parte anche Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, arrivato con alcune Rimac Nevera e protagonista di un passaggio sulla neve al volante di una EB110.

Bugatti a The ICE: la EB110 in sovrasterzo sulla pista ghiacciata

Le parole dell'AD Bugatti

Secondo Hendrik Malinowski, amministratore delegato di Bugatti, “I nostri clienti più esigenti erano estremamente entusiasti di guidare le loro auto in un contesto così spettacolare, dall’inedita esibizione della Bolide sul ghiaccio all’elegante omaggio alla Veyron”, confermando lo spirito autentico che anima il marchio.

The ICE (guarda la homepage di The ICE) si è rivelata anche quest’anno un vero catalizzatore di supercar eccezionali provenienti da ogni parte del mondo e da tantissime collezioni private. Una rara occasione per mostrare al pubblico la storia passata e recente dell’automobilismo in una cornice unica come quella del concorso d'eleganza di St.Moritz.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2026