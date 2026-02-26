Ha quattro ruote, un abitacolo e un motore. È una bicicletta

C'è chi lascia la Formula 1 per godersi la vita. E poi c'è Tamara Ivancova, che a 24 anni, dopo aver lavorato con AlphaTauri, McLaren e Aston Martin, ha deciso che salvare il mondo fosse un'idea più stimolante.

Il risultato si chiama Elecy (da ''electric cycle'', per i creativi), ed è tecnicamente una bici a pedalata assistita.

Solo che ha quattro ruote, una carrozzeria chiusa, sembra vagamente un'Audi R8 rimpicciolita e pesa 45 kg. Quindi, una bici normalissima davvero.



Il punto di forza della bici-car di Amara Automotive è proprio l'ambiguità legale: Elecy circola sulle piste ciclabili, si parcheggia negli stalli bici (quattro Elecy in un posto auto, dicono), va fino a 25 km/h con assistenza elettrica e promette 80 km di autonomia con tre ore di ricarica.

Dall'alto, Elecy sembra una sports car (foto: Amara Automotive via Autoevolution)

All'interno trova posto un adulto, un bambino in tandem e 300 litri di bagagli. Ha frecce, fari, GPS e - dettaglio non banale - protezioni in caso di ribaltamento. Che non dovrebbe mai succedere, grazie alle quattro ruote (ma ci hanno pensato lo stesso).

Rispetto a un EV medio, dichiara il 98% di emissioni in meno nel ciclo di vita, è più aerodinamica dell'86,5% rispetto a una bici tradizionale (tunnel del vento, mica chiacchiere) e pesa il 97,5% in meno. I numeri sono rotondi quanto basta per far alzare un sopracciglio, ma l'idea di fondo regge.

Al momento esiste un solo prototipo, costruito interamente dalla super intraprendente Ivancova.

Tamara posa con la sua adorata Elecy (foto: Amara Automotive via Autoevolution)

Il piano è portarlo in tour attraverso 23 Paesi e 30.000 km per fare da dimostrazione (e presumibilmente, raccogliere fondi).

Produzione di serie? Timeline? Ancora nessuna. Ma d'altronde, chi ha tempo: c'è un mondo da salvare, qui.

Fonte: Autoevolution

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/03/2026