Skoda Peaq, le prime immagini ufficiali del nuovo maxi SUV elettrico a 7 posti

Tra le più importanti novità 2026 di Skoda c'è sicuramente la nuova Peaq, un SUV elettrico in grado di offrire tanto spazio al suo interno dato che sarà possibile trasportare fino a 7 passeggeri. Il debutto è atteso per la prossima estate e si tratta sostanzialmente della versione di produzione del concept Vision 7S presentato nel 2022. Per mantenere alta l'attenzione sul nuovo SUV, la casa automobilistica ha voluto condividere le prime foto ufficiali, sebbene con la vettura ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Non è la prima volta che la casa automobilistica anticipa i suoi nuovi modelli mostrando le immagini di alcuni prototipi ancora camuffati. Anzi, diciamo che oramai è diventata una consuetudine.

Come sarà il nuovo SUV elettrico?

Foto spia ne avevamo anche già viste in passato e le nuove immagini ufficiali condivise da Skoda confermano le dimensioni importanti del nuovo SUV elettrico che dovrebbe presentare una lunghezza attorno ai 5 metri, proprio come il concept da cui deriva. Ovviamente poggerà sempre sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e adotterà il nuovo linguaggio di design chiamato ''Modern Solid''. Il frontale della nuova Skoda Peaq si dovrebbe caratterizzare per la presenza di fari a forma di T e per la presenza della nuova Tech-Deck Face in nero lucido, una reinterpretazione della classica calandra Skoda.

Skoda Peaq

Il SUV disporrà di portiere con maniglie a filo della carrozzeria e guardando di profilo notiamo la linea del tetto che termina con uno spoiler dove è integrata la terza luce di stop. Il camuffamento al posteriore non permette di vedere bene i dettagli ma i gruppi ottici dovrebbero presentare una firma luminosa a forma di T come all'anteriore. Complessivamente, le forme del nuovo SUV appariranno particolarmente massicce. Nelle foto condivise da Skoda non si vedono gli interni. Tuttavia, possiamo immaginare la presenza della strumentazione digitale e di un ampio display per l'infotainment. Lo stile non dovrebbe essere eccessivamente minimalista dato che dovrebbero essere presenti alcuni comandi fisici per le principali funzioni dell'auto.

Skoda Peaq

Motori

Informazioni ufficiali ancora non ce ne sono ma è possibile che Skoda Peaq possa essere proposta sia in versioni con un singolo motore e sia con doppio propulsore per poter disporre così della trazione integrale. Il concept dichiarava un'autonomia di oltre 600 km e quindi possiamo immaginare che il SUV in alcuni allestimenti possa disporre della batteria da 86 kWh utilizzata su altri modelli del Gruppo Volkswagen. In ogni caso, al debutto manca sempre di meno e quindi presto è possibile che inizino ad arrivare ulteriori informazioni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026