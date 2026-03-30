Anteprima Skoda Peaq, ecco il SUV elettrico da 7 posti: fino a 299 CV e 600 km di autonomia

Skoda Peaq sarà una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica, un SUV elettrico in grado di poter ospitare a bordo fino a 7 persone. La casa automobilistica è solita condividere molte informazioni sulle caratteristiche dei nuovi modelli prima della loro presentazione ufficiale. Tradizione rispettata anche con la Peaq di cui adesso sappiamo quasi tutto. Skoda ha pure condiviso un po' di foto del nuovo modello sebbene ancora camuffato. Le forme, tuttavia, sono oramai chiare. Andiamo quindi a scoprire le principali caratteristiche del nuovo SUV elettrico.

Skoda Peaq

Dimensioni e design

Nuova Skoda Peaq misura 4.874 mm di lunghezza, con un'altezza di 1.664 e un passo di 2.965 mm. Il SUV poggia sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e nella versione a 5 posti è in grado di offrire una capacità di carico fino a 1.010 litri. La versione a sette posti offre invece un bagagliaio con una capacità fino a 299 litri. C'è anche un frunk da 37 litri, utile per i cavi di ricarica. Basato sul concept Vision 7S del 2022, adotta il linguaggio di design Modern Solid. Il frontale si caratterizza quindi per la presenza della calandra Tech-Deck Face nera lucida illuminata con sottili lamelle verticali e retroilluminazione a LED. Il SUV si potrà avere con fari full LED Matrix, mentre per quanto riguarda i cerchi in lega saranno disponibili nelle misure da 19 a 21 pollici e tutti ottimizzati nel design dal punto di vista aerodinamico.

Di profilo possiamo osservare la presenza di maniglie a filo con la carrozzeria. Quando l'auto è in movimento o chiusa, le maniglie si ritraggono completamente nella carrozzeria, migliorando il flusso d'aria intorno al veicolo e contribuendo a una maggiore efficienza aerodinamica. Skoda Peaq potrà contare sul tetto panoramico con Dynamic Shade Control che permetterà di enfatizzare la sensazione di spazio all'interno del SUV. Si tratta del tetto panoramico più grande mai montato su di un modello Skoda.

Interni

Skoda ha condiviso anche i primi dettagli sulle caratteristiche dell'abitacolo della nuova Peaq. Sarà disponibile il nuovo pacchetto Relax opzionale che offre sedili relax certificati AGR con funzione massaggio, poggiagambe ergonomici regolabili elettricamente, cuscini anteriori, un tavolino pieghevole e un'app benessere integrata che offre sei diverse modalità, tra cui impostazioni per il relax, lo stretching e il recupero energetico. Inoltre, si potrà avere un sistema audio premium sviluppato in stretta collaborazione con Sonos. Per quanto riguarda, invece, la tecnologia, Skoda Peaq proporrà un nuovo sistema infotainment con schermo verticale da 13,6 pollici basato sulla piattaforma Android Automotive. Avremo quindi accesso ad app come Spotify, YouTube e Google Maps.

Skoda Peaq

Non mancherà un quadro strumenti digitale da 10 pollici e ci sarà la possibilità di disporre di un head-up display. Debutta anche una nuova chiave digitale mobile, che consente di sostituire la chiave tradizionale con un'applicazione per smartphone o smartwatch. Chiaramente, come tutte le Skoda, anche il nuovo SUV elettrico offrirà le soluzioni Simply Clever che semplificano ulteriormente la vita quotidiana a bordo come un Dual Phonebox con ricarica wireless e fino a 25 W di potenza di ricarica, una serranda avvolgibile elettrica nel bagagliaio, un tavolino pieghevole, un sistema di pulizia del display, un porta biglietti, una presa USB integrata nello specchietto retrovisore interno e una porta USB nella terza fila di sedili.

Motori e autonomia

Nuova Skoda Peaq sarà proposta nelle varianti 60, la 90 e la 90x. Eccole più nel dettaglio:

Skoda Peaq 60 : 150 kW, 0-100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km

: 150 kW, 0-100 km/h in 8,6 secondi, 160 km/h di velocità massima, batteria da 63 kWh e autonomia di 460 km Skoda Peaq 90 : 210 kW, 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km

: 210 kW, 0-100 km/h in 7,1 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km Skoda Peaq 90x: doppio motore, 220 kW, 0-100 km/h in 6,7 secondi, 180 km/h di velocità massima, batteria da 91 kWh e autonomia di 600 km

Peaq supporta anche la ricarica bidirezionale. In particolare c'è il V2L che permetterà di alimentare piccoli dispositivi esterni utilizzando l'energia della batteria di trazione. Infine, il SV sarà offerto anche nella versione Sportline che disporrà di un look più sportiveggiante.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026