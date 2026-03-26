Skoda, addio alla Cina: stop alle vendite nel 2026

Skoda ha deciso, lascerà il mercato auto cinese entro la metà del 2026, dopo aver faticato a tenere il passo con la rapida transizione di questo mercato verso i veicoli elettrici. La notizia arriva direttamente da Reuters che cita fonti della casa automobilistica. L'uscita di Skoda dal mercato auto più grande del mondo è l'ennesima dimostrazione delle difficoltà che i marchi stranieri devono affrontare a causa di una concorrenza interna sempre più ''feroce''.

Addio alla Cina

Dopo essere stato per anni il mercato più importante per Skoda, con oltre 300.000 consegne tra il 2016 e il 2018, le vendite di Skoda in Cina sono crollate a sole 15.000 unità lo scorso anno. Il motivo lo abbiamo già accennato prima e cioè la forte concorrenza delle case automobilistiche di questo Paese. Skoda continuerà quindi a vendere i suoi modelli sul mercato cinese in collaborazione con i suoi partner fino alla metà del 2026. Il tutto rientra in un progetto di riposizionamento che prevede una maggiore attenzione del marchio in India e nel Sud-Est asiatico, aree in cui ha registrato una crescita nel 2025. In questi mercati, quindi, Skoda rafforzerà la sua presenza.

Ovviamente, i clienti cinesi di Skoda non rimarranno soli, nel senso che la casa automobilistica continuerà a offrire i servizi di assistenza post-vendita alle vetture già vendute. Allargando gli orizzonti all'intero Gruppo Volkswagen, non possiamo non ricordare che anche Volkswagen ha attraversato un periodo difficile in Cina negli ultimi anni, dove i marchi locali come BYD e Geely hanno superato l'azienda tedesca in termini di vendite. Tuttavia, Volkswagen e anche Audi hanno scelto una strada differente da quella di Skoda.

Infatti, le due case automobilistiche tedesche, grazie alla collaborazione con i partner locali, sperano di recuperare il terreno perduto in Cina con una serie di lanci di prodotti e una produzione sempre più localizzata. Ad esempio, ricordiamo il nuovo SUV ID.UNYX 08 sviluppato grazie alla collaborazione con Xpeng. Vedremo come andrà questa strategia e se davvero riusciranno a recuperare il terreno perso in questo mercato. Intanto, tra pochi mesi Skoda uscirà di scena interrompendo le vendite.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026