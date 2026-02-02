Capricorn 01 Zagato: ingegneria tedesca, design italiano e cuore V8 americano

La supersportiva unisce telaio monoscocca in fibra di carbonio, motore V8 Ford da oltre 900 CV e stile italiano in una filosofia estrema e puramente analogica a un prezzo per pochi eletti

La Capricorn 01 Zagato è una supersportiva che nasce da una combinazione rara nel panorama automotive: ingegneria tedesca, design italiano e meccanica americana.

Un progetto fuori dagli schemi

Di fatto si tratta di una hypercar sviluppata dal gruppo tedesco di Capricorn e disegnata da Zagato (guarda la homepage di Zagato), presentata in una nuova configurazione cromatica al Salon Rétromobile di Parigi, dopo il debutto della prima versione in Belgio.

Capricorn 01 Zagato: un dettaglio della coda con la firma luminosa a LED

Due prototipi, una visione chiara

Il primo esemplare si distingueva per la livrea verde con interni in pelle marrone, mentre il nuovo prototipo sfoggia un più vistoso giallo abbinato a un abitacolo in pelle scamosciata blu.

Capricorn sottolinea che entrambe le vetture non sono concept statici, ma veicoli di sviluppo pienamente funzionanti, pensati per la guida reale. Questo ci fa pensare che la produzione dell'intero lotto sia più vicina di quanto potremmo immaginare.

Capricorn 01 Zagato: il frontale aggressivo della supersportiva disegnata in Italia

Il tocco inconfondibile di Zagato

Il contributo di Zagato è evidente in ogni dettaglio stilistico: tetto a doppia bolla, fari da design a mandorla, portiere ad ali di gabbiano e archi ruota che richiamano la Ford GT.

Il posteriore è definito da fanali a tutta larghezza e da un cofano motore scolpito con doppi scarichi, enfatizzando il carattere aggressivo della vettura.

Capricorn 01 Zagato: abitacolo orientato al puro piacere di guida

Abitacolo analogico e orientato al pilota

All’interno, la Capricorn 01 Zagato va controcorrente rispetto all'attuale ''digitalizzazione'', puntando su un’impostazione analogica dove spiccano:

Strumentazione con quadranti tradizionali

Cambio manuale a cinque marce

Volante rotondo con comandi rotativi

Sedili avvolgenti di impostazione moderna

Il mix di fibra di carbonio a vista e pelle scamosciata rafforza un’identità tecnica e sportiva molto forte.

Capricorn 01 Zagato: cambio manuale e motore 5,2 litri V8 da oltre 900 CV

V8 sovralimentato e prestazioni da hypercar

Sotto la carrozzeria trova posto un telaio monoscocca in fibra di carbonio e un motore V8 centrale da 5,2 litri di origine Ford, profondamente rivisto. La potenza supera i 900 CV, con una coppia di 1.000 Nm.

Secondo Capricorn, lo 0-100 km/h avviene in meno di 3 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 360 km/h.

Capricorn 01 Zagato: solo 19 esemplari a quasi 3 milioni di euro ciascuno

Produzione limitata e ambizioni elevate

La produzione della Capricorn 01 Zagato sarà limitata a 19 unità, con un prezzo di 2,95 milioni di euro. Prestazioni, prezzo e quantità limitata di resemplari la faranno competere con grandi nomi come Ferrari, McLaren, Bugatti, Koenigsegg e Pagani. Le prime consegne sono attese entro fine anno, e solo pochi esemplari risultano ancora disponibili.

Un debutto ambizioso, che pone Capricorn (guarda la homepage di Capricorn) tra i nomi emergenti più interessanti nel mondo delle hypercar. Appassionati e collezionisti, a voi piace questa nuova supersportiva? Diteci cosa ne pensate.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/02/2026