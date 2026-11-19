Il maxi SUV prende il posto della A8 uscita di scena: è lungo 5,31 metri, offre da sei a sette posti e motori 3.0 V6 TDI mild-hybrid. Lusso, tecnologia e comfort salgono a bordo

La nuova Audi Q9 è un SUV che non passa certo inosservato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che è lunga oltre cinque metri da un paraurti all'altro. È la nuova ammiraglia della Casa dei Quattro Anelli, quella chiamata a raccogliere il testimone della berlina A8, uscita di scena (guarda Audi A8 che esce di scena).

Il lusso viaggia a ruote alte

Un cambio di prospettiva che racconta bene i tempi: oggi il lusso viaggia sempre più in alto, su SUV grandi, tecnologici e capaci di trasformare ogni trasferimento in un'esperienza di prima classe. L'Italia, con strade e parcheggi spesso poco adatti a queste dimensioni e un’economia che non gira come dovrebbe, non sarà il mercato principale. Audi guarda soprattutto a quello degli Stati Uniti. Ma anche da noi la Q9 può mettere su piatto qualche jolly. Scopriamo insieme il nuovo maxi SUV di Ingolstadt.

Nuova Audi Q9: la prova su strada e in fuoristrada del maxi SUV di Ingolstadt

La Q9 è imponente, ma cerca di non risultare goffa. Il frontale è dominato dal grande Single Frame, con una presenza scenica importante e una firma luminosa a LED che coinvolge anche gli anelli posteriori. Davanti troviamo i fari Matrix LED, mentre dietro spiccano i gruppi ottici OLED 3.0 dalla forma curva.

Le proporzioni raccontano già molto del progetto: 5,31 metri di lunghezza, 2,21 di larghezza e 1,81 di altezza. Il passo di 3,14 metri, ben 14 centimetri in più rispetto alla Q7, lascia intuire quanto spazio ci sia a bordo. I cerchi possono arrivare fino a 23 pollici. E per limitare il rumore di rotolamento, quelli più grandi sono abbinati a pneumatici con inserti in schiuma acustica.

Nuova Audi Q9: tecnologia, lusso e comfort nello sport utility lungo 5,31 metri

È salendo a bordo che la Q9 mostra davvero le proprie ambizioni. Impressionante la sensazione di lusso espressa dagli interni. L'abitacolo accoglie fino a sette ospiti in un ambiente raffinato, che mette al centro dell’attenzione il comfort per tutti. A richiesta si può scegliere la configurazione a sei sedute, con due poltrone indipendenti nella seconda fila. Una soluzione che esalta ancora di più, la percezione di abitabilità su un livello superiore grazie anche alla ventilazione e alle regolazioni elettriche.

E il passo generoso consente di ricavare spazio anche per gli occupanti della terza fila, che non è riservata soltanto ai bambini. Se viaggiate spesso con bambini al seguito, c'è un altro dato interessante: nella configurazione a sette posti la fila centrale può ospitare fino a tre seggiolini Isofix affiancati.

Nuova Audi Q9: il lussuoso abitacolo del SUV tedesco

Il baule è una piazza d’armi

Il bagagliaio parte da 850 litri nella versione a sette posti e può arrivare a ben 2.308 litri reclinando schienali e sedili. Non mancano materiali da vera ammiraglia, come pelle Nappa, microfibra e inserti in legno naturale. Il tetto panoramico supera 1,5 metri quadrati e contribuisce a rendere l'ambiente ancora più luminoso.

Nuova Audi Q9: i sedili della variante con sette posti

Davanti al conducente c'è un vero palcoscenico tecnologico. L'Audi Digital Stage combina strumentazione digitale da 11,9 pollici, schermo centrale da 14,5 pollici e display da 12,3 pollici dedicato al passeggero. Il sistema multimediale utilizza Android Automotive e integra ChatGPT nell'assistente vocale.

Per chi viaggia dietro sono disponibili prese USB-C e soluzioni per la ricarica degli smartphone. L'impianto Bang & Olufsen, nella configurazione più completa, può contare su 22 altoparlanti e 1.360 Watt. Roba da sala per concerti…

Nuova Audi Q9: il cockpit con i tre display del sistema d'infotainment Digital Stage

La tecnologia, però, non è soltanto intrattenimento: la Q9 offre una dotazione di ADAS con assistenza alla guida di Livello 2, pensata per alleggerire il lavoro del conducente nei trasferimenti più lunghi. Largo, quindi, a tutti i sistemi di aiuto su strada, per una sicurezza al top.

Nuova Audi Q9: al debutto con un motore 3.0 V6 TDI MHEV con 245 o 299 CV

Al lancio europeo la Q9 propone un V6 3.0 TDI mild hybrid a 48 Volt, declinato in due livelli di potenza. Si parte da 245 CV e 500 Nm, mentre la versione più potente arriva a 299 CV e 630 Nm. Entrambe adottano il cambio automatico Tiptronic a otto rapporti e la trazione integrale quattro.

Un aiuto elettrico vero

Il sistema elettrificato può aggiungere fino a 24 CV e 370 Nm nelle fasi di spunto e accelerazione. Un aiuto concreto per muovere con disinvoltura una vettura di queste dimensioni. Nel 2027 arriverà anche la variante plug-in hybrtod con fino a 80 km di percorrenza in modalità elettrica.

Nuova Audi Q9: una erogazione fluida di potenza e coppia è il suo punto forte

Passo alla guida e confermo quanto immaginato fin dall’inizio: con una massa e un ingombro di questo tipo, non mi aspetto certo di guidare un SUV da inserire tra le curve. E, metto la mano su fuoco, non è nemmeno quello che cerca chi sceglie una Q9. Qui il piacere di guida deve arrivare soprattutto dalla facilità con cui si macinano chilometri, dalla spinta disponibile sotto il piede destro quando mi serve e dalla sensazione di viaggiare isolati dal resto del mondo.

Tutta la… pachidermica coppia della motorizzazione più performante è il dato che più racconta il carattere del V6 TDI: una bella spinta fluida, disponibile per accompagnare sorpassi e riprese senza dover chiedere troppo al motore, che “ronfa” intorno ai 1.500 giri/min. a 130 orari in autostrada. Il cambio automatico sembra accordato come un violino all’erogazione e la trazione integrale completa una ricetta pensata per trasferire la potenza con progressività e sicurezza.

A fare la differenza sul comfort ci sono le sospensioni pneumatiche adattive, di serie, e le quattro ruote sterzanti. Le prime sono parte integrante dei differenti profili di guida, più confortevoli o dinamici a scelta, e possono variare la risposta in funzione delle condizioni di marcia.

Nuova Audi Q9: dimensioni maxi ma agilità inaspettata anche nelle strade strette

Dietro gira e si sente bene

Mentre l'asse posteriore sterzante aiuta a rendere più gestibile uno sport utility lungo oltre cinque metri. In manovra collabora nel rendere più agile la Q9; nei cambi di direzione più veloci contribuisce alla stabilità. E guidando, queste skills le percepite tutte. Il SUV tedesco è davvero mastodontico e potrebbe mettere in soggezione anche i più esperti, ma basta un po’ d’occhio e un pizzico di malizia per conquistare la fiducia necessaria a una guida serena e sicura.

Anche la frenata è dimensionata per il peso e le prestazioni: davanti ci sono dischi da 400 millimetri (dietro misurano 350 mm), che assicurano tutta l’energia necessaria per rallentare senza fatica. Insomma, la Q9 punta a far convivere dimensioni XXL e una dinamica di guida rassicurante. La promessa è quella di una grande viaggiatrice, capace di mettere al primo posto il benessere di chi è a bordo. Secondo me ci riesce alla perfezione.

Nuova Audi Q9: un modello al top della gamma con prezzi a partire da 116.900 euro

Per entrare nel mondo della nuova ammiraglia Audi servono almeno 116.900 euro per la 3.0 TDI da 245 CV. La variante da 299 CV parte invece da 119.600 euro. Gli allestimenti disponibili sono Business Advanced, S line e Identity.

Cifre importanti, ma in linea con un modello che punta al vertice della gamma per dimensioni, spazio, tecnologia e contenuti premium. Un esempio di veicolo che troverà la sua dimensione su altri mercati, ma che oggi non può non essere presente in una gamma tanto articolata come quella di Audi. Se siete d’accordo (oppure no) fatemelo sapere.

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