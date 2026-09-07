Torna Audi A2, ma è elettrica: fino a 646 km di autonomia e prezzi da 38.350 euro

Dopo innumerevoli foto spia e anticipazioni debutta ufficialmente la nuova Audi A2 e-tron che diventa il modello entry level della gamma elettrica della casa dei 4 anelli. Andiamo quindi a scoprire tutti i suoi segreti. Per vederla su strada in Italia ci vorrà comunque ancora un po' di tempo dato che nelle concessionarie arriverà solamente a gennaio 2027.

Audi A2 e-tron

Torna Audi A2 ma elettrica

Con la nuova compatta elettrica, torna il nome A2 della piccola monovolume prodotta fino al 2005. E proprio a questo modello si ispira la nuova elettrica che può contare su di una lunghezza di 4,32 metri con un passo di 2,77 metri. La silhouette riprende quindi quella del modello del passato con il lunotto sdoppiato diviso in due da uno spoiler decisamente pronunciato.

Il frontale è più in linea con quello degli altri modelli e-tron con la classica calandra chiusa e i fari sdoppiati, con quelli diurni dalle forme molto sottili (disponibili 4 firme luminose).

Audi A2 e-tron

Le forme della nuova A2 e-tron hanno permesso ad Audi di ottimizzare l'aerodinamica e alla fine è stato possibile ottenere un cx di 0,24, un risultato molto importante dato che stiamo parlando di un'auto elettrica dove l'efficienza è fondamentale.

Interni: è sempre un'Audi

Nonostante le dimensioni compatte, gli interni sono stati strutturati per offrire molto spazio. Il merito è soprattutto del passo che come scrivevamo all'inizio è di ben 2,77 metri. Inoltre, A2 e-tron poggia sulla piattaforma MEB che essendo nativa elettrica permette di sfruttare al massimo ogni cm all'interno dell'abitacolo.

Audi A2 e-tron

Entry level ma pur sempre un'Audi e quindi traviamo comunque finiture di buon livello. Per i rivestimenti è stato scelto il “softwrap”, un rivestimento in tessuto che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle e alle portiere posteriori.

Sul fronte della tecnologia c'è invece il ben noto Audi Digital Stage composto dall’Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici e dallo schermo curvo da 12,8 pollici del sistema MMI cui si aggiunge, a richiesta, l’head-up display con realtà aumentata. Non mancano un avanzato assistente vocale con AI e il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Il piantone dello sterzo integra un satellite che prevede nella sezione destra il selettore della trasmissione, una soluzione portata al debutto dalla più recente generazione di Audi Q3, e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Per gli amanti della buona musica, Audi mette a disposizione tre diversi impianti audio; al top dell’offerta la soluzione Sonos con 14 altoparlanti high performance, incluso un subwoofer, oltre a 15 canali di amplificazione per una potenza massima di 660 Watt.

Audi A2 e-tron

Su Audi A2 e-tron debutta anche il sistema Fidlock. Si tratta di un sistema che, abbinando potenti magneti a un meccanismo di bloccaggio meccanico, consente di modificare con un unico gesto la collocazione in abitacolo e nel vano bagagli di accessori quali portabicchieri, custodie per cavi di ricarica e cinghie di fissaggio.

Bagagliaio

Il bagagliaio offre tra 396 e 1.336 litri, e può essere corredato di un pianale ad altezza variabile, una rete portaoggetti, una presa di corrente per la funzione Vehicle-to-Load (V2L) e tre adattatori Fidlock lungo le pareti laterali.

Davanti c'è pure un piccolo frunk da 13 litri per i cavi della ricarica, di serie per la versione da 170 CV.

Motori e autonomia

A seconda delle versioni, A2 e-tron adotta i motori APP350 o APP550. Complessivamente sono 4 le varianti con cui la nuova compatta elettrica sarà proposta sul mercato: 125 kW (170 CV) e 350 Nm di coppia, 140 kW (190 CV) e 350 Nm, 170 kW (231 CV) e 350 Nm, 240 kW (326 CV) e 545 Nm.

La variante d’ingresso adotta una batteria da 52 kWh, mentre la versione da 140 kW (190 CV) può contare su di un accumulatore da 61 kWh. Batteria da 84 kWh, infine, per le più potenti configurazioni da 170 kW (231 CV) e 240 kW (326 CV).

Per quanto riguarda, invece, l'autonomia, il modello da 231 CV è in grado di offrire una percorrenza fino a 646 km WLTP. Quello da 190 CV vede il consumo d’energia attestarsi a 12,8 kWh/100 km: un valore che rende Audi A2 e-tron l’Audi più efficiente di sempre. A2 e-tron da 326 CV può percorrere fino a 630 km. Il modello da 61 kWh fino a 515 km e quello da 52 kWh fino a 423 km.

Audi A2 e-tron

Da sottolineare che le batterie da 52 e 61 kWh sono del tipo LFP (litio-ferro fosfato).

La batteria da 84 kWh del tipo NMC (nichel-manganese-cobalto) è in grado di ricaricare in corrente continua fino a 183 kW. Quelle LFP, invece, fino a, rispettivamente, 100 e 105 kW.

Non mancano sistemi ADAS che permettono un'assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzi

Nelle concessionarie da gennaio 2027 come già accennato all'inizio. Abbiamo anche già i prezzi per l'Italia. Si parte da 38.350 euro.

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