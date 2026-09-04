Chi compra auto costose non le vuole elettriche, dice il CEO Audi

Quando si parla di transizione ecologica e motori a zero emissioni, si tende spesso a pensare che il cambiamento debba partire dall'alto, dalle vetture più costose ed esclusive. Eppure, osservando le recenti mosse dei costruttori di supercar, la realtà si sta rivelando ben diversa.

Il caso dell'Audi Nuvolari, la nuova ammiraglia sportiva svelata con un prezzo stimato attorno ai 600.000 euro, racchiude una lezione chiara sul futuro dell'automobile di alta gamma. A Ingolstadt hanno scelto di affiancare la tecnologia elettrica a un potente motore V8 biturbo, rifiutando la conversione al 100% elettrico per la vettura più prestazionale della loro storia.

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Il paradosso del lusso e la lezione degli orologi meccanici

A spiegare la logica dietro questa scelta è stato l'amministratore delegato di Audi, Gernot Döllner, che ha riassunto il concetto con queste parole: ''Più il segmento è alto, più l'appassionato ama ancora il motore a combustione''.

È un ragionamento che trova un parallelo immediato nel mondo dell'orologeria di alta gamma. Un orologio digitale o uno smartwatch moderno offrono indiscutibilmente più funzioni, una precisione spesso superiore e costi contenuti. Ciononostante, i grandi collezionisti continuano a spendere fortune per acquistare complessi orologi meccanici analogici.

Il motivo non risiede nella pura efficienza, ma nel fascino della meccanica, nel suono degli ingranaggi e nel valore dell'artigianalità. Per le supercar ad alte prestazioni, la dinamica è del tutto analoga: chi investe somme a sei cifre non cerca un elettrodomestico da supermercato, ma l'impatto sonoro, il coinvolgimento e il feedback fisico che solo un propulsore termico spinto ad alti regimi riesce a garantire.

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Questa scelta condizionerà il mercato automobilistico?

Ti stai chiedendo se questo approccio finirà per condizionare l'intero settore automotive o se rimarrà una scelta confinata a una nicchia? La risposta risiede nella progressiva separazione tra l'auto intesa come mezzo di trasporto quotidiano e il veicolo destinato al divertimento e al collezionismo.

Per i segmenti di massa, la trazione elettrica continua a rappresentare una soluzione caldeggiata da molti per per ragioni di efficienza e costi d'esercizio nei tragitti urbani ed extraurbani.

Nel mondo ultra-luxury, al contrario, la totale elettrificazione rischia di livellare l'esperienza di guida, rendendo auto da centinaia di migliaia di euro estremamente veloci nello scatto ma prive di una forte personalità acustica e meccanica.

La strategia Audi conferma quanto già mostrato da altri costruttori di riferimento come Ferrari e Lamborghini: l'architettura ibrida ad alte prestazioni è la strada scelta per allungare la vita al motore a combustione. Per chi dispone di ampie capacità di spesa, la presenza di pistoni e benzina diventerà sempre più un bene di lusso esclusivo e desiderabile.

Fonte: Bloomberg

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