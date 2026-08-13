Audi RS6 Avant, nuove foto spia: sarà una super station wagon ibrida

Audi sta lavorando a qualcosa di speciale e cioè alla nuova RS6, una sportiva con cui la casa dei 4 anelli punta a voler alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni. Sappiamo che sarà proposta sia in versione berlina e sia Avant. Proprio la variante della sportiva tedesca con forme da station wagon è stata adesso intercettata nuovamente su strada durante una sessione di test di sviluppo.

Audi RS6 Avant foto spia

Come sarà la nuova super station wagon

Il muletto della nuova Audi RS6 Avant è stato intercettato sulle strade delle Alpi austriache. La vettura è ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria. Tutavia, diversi dettagli sono comunque già evidenti. Il frontale appare particolarmente elaborato su cui sono presenti prese d'aria di dimensioni generose. Presenti pure la griglia esagonale con una trama diamantata e un nuovo splitter. I generosi passaruota permettono di dare spazio ai cerchi in lega di grandi dimensioni da cui traspare un impianto frenante maggiorato.

Audi RS6 Avant foto spia

Insomma, complessivamente un body kit che permetterà alla vettura di disporre di un look particolarmente aggressivo. In particolare, i passruota anteriori, presentano uno sfogo per l'aria che dovrebbe consentire di agevolare la dissipazione del calore generato dai freni nell'utilizzo più inteso. L'abitacolo non si vede ma verosimilmente troveremo l'Audi Digital Stage composto da un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, un sistema di infotainment da 14,5 pollici e, optional, un display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore. Non dovrebbero poi mancare sedili e volante sportivo, oltre a rivestimenti dedicati.

Motore ibrido Plug-in

Sulla carrozzeria si notano anche gli adesivi gialli con il simbolo dell'alta tensione che indicano la presenza di una motorizzazione elettrificata. Sotto al cofano troveremo infatti un powertrain ibrido Plug-in. Al riguardo ci sono diverse indiscrezioni. C'è chi parla di un V8 biturbo di 4 litri, lo stesso della Bentley Continental GT Speed. C'è invece chi parla di un 6 cilindri. In ogni caso, si vocifera sempre di una potenza di ben oltre 700 CV. In tutti i casi ci sarà sempre la trazione integrale.

Audi RS6 Avant foto spia

Il debutto? Si parla della primavera del 2027 ma una data ufficiale ancora non c'è. Non rimane che attendere novità.

Foto spia: CarScoops

VEDI ANCHE

Tags