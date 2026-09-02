Ford Ranger: beccato nei collaudi l'allestimento fuoristrada che mancava

Sorpreso nei collaudi il nuovo Ford Ranger Tremor: ammortizzatori dedicati, gomme speciali e look da fuoristrada duro

La gamma del pick-up Ford Ranger copre già un ventaglio di esigenze molto ampio. Da una parte ci sono i pacchetti FX4 pensati per chi cerca un po' di trazione in più senza esagerare, dall'altra c'è il potente Ranger Raptor con il suo V6 twin-turbo da 405 CV (solo 292 CV in Italia) e gli ammortizzatori Fox Live Valve. Eppure, in casa Ford si sono accorti che c'era ancora uno spazio vuoto proprio nel mezzo. A confermarlo arrivano le foto spia scattate durante i test su strada in Michigan, che mostrano un prototipo praticamente definitivo di quello che si preannuncia essere il nuovo Ford Ranger Tremor.

Un tassello intermedio tra la versione FX4 e il Raptor

L'idea di inserire l'allestimento Tremor nella gamma Ranger non è nuova. Già sulla generazione precedente del pick-up americano, questo pacchetto aggiungeva una dotazione specifica composta da pneumatici all-terrain, braccetti delle sospensioni dedicati, ammortizzatori Fox, differenziale posteriore a bloccaggio elettronico, pedane laterali fisse in metallo e piastre di protezione per il sottoscocca.

Un successo che ha spinto la Casa dell'Ovale Blu a estendere la denominazione Tremor a gran parte del proprio catalogo, dal piccolo Maverick fino ai più imponenti F-150, Explorer ed Expedition.

Osservando le immagini del muletto, la caratterizzazione stilistica appare chiaramente definita. Il frontale mostra una calandra con griglia a nido d'ape specifica, la barra trasversale nera che ospita il logo centrale e una piastra paracolpi decisamente più robusta rispetto agli allestimenti standard.

Le uniche camuffature residue si concentrano sulle fiancate del cassone, sul portellone posteriore e sui parafanghi anteriori, proprio dove verranno applicati i badge e le decalcomanie identificative della versione.

Ford Ranger Raptor

Meccanica da fuoristrada duro e una novità per le gomme

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Ranger Tremor potrebbe ereditare diverse soluzioni già viste sulla variante commercializzata in altre regioni del mondo. Si parla di ammortizzatori Bilstein con serbatoio separato e valvola sensibile alla posizione, un assetto leggermente rialzato con carreggiate allargate e una serie di aiuti elettronici pensati per le escursioni fuori dall'asfalto.

Tra questi spiccano il Trail Turn Assist, che frena la ruota posteriore interna per ridurre il raggio di sterzata nei passaggi più stretti, e il Trail Control, una sorta di cruise control a bassa velocità studiato per la guida sui terreni difficili.

Rispetto al modello venduto su altri mercati emerge però una differenza sostanziale nei dettagli. Se oltreoceano la vettura adotta coperture General Grabber AT3 nella misura 265/70 R17, il prototipo sorpreso negli Stati Uniti montava pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 della medesima misura, abbinati a pedane laterali integrate direttamente nelle barre di protezione della carrozzeria.

Debutto imminente e posizionamento di prezzo

Il debutto ufficiale del nuovo Ford Ranger Tremor è atteso entro la fine dell'anno, con l'arrivo sul mercato programmato per le fasi successive. Per quanto riguarda il posizionamento di listino, l'allestimento andrà a collocarsi esattamente nell'intervallo compreso tra la ricca versione Lariat (che negli USA parte da circa 45.850 dollari) e i 59.165 dollari della vertice di gamma Raptor, che in Italia attacca a 65.700 euro.

Fonte: Car and Driver

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