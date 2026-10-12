Audi A2 e-Tron debutta a Parigi: cosa offrirà a partire da 38.350 euro

Se ricordi la prima Audi A2 del 1999, sai bene quanto fosse un’auto avanti rispetto ai suoi tempi. Alluminio, linee stravaganti e un’ossessione quasi maniacale per l’efficienza aerodinamica. Oggi il Marchio di Ingolstadt ci riprova, ma adattando la ricetta all'era delle zero emissioni.
Dopo il debutto mondiale dello scorso 7 settembre, la nuova Audi A2 e-tron viene presentata per la prima volta al grande pubblico al Salone di Parigi 2026. La vettura rappresenta la nuova soglia d'accesso alla mobilità elettrica premium della Casa dei quattro anelli, con un prezzo di listino che parte da 38.350 euro.
Sotto il vestito, tanta sostanza (ed efficienza da record)
Il look strizza l'occhio alla celebre antenata nelle proporzioni e nella gestione delle superfici, ma dietro le forme c'è un lavoro mirato a ridurre al minimo la resistenza all'avanzamento. Secondo i tecnici di Ingolstadt: Audi A2 e-tron si attesta come l'Audi più efficiente mai realizzata.
I consumi scendono infatti fino a 12,8 kWh/100 km, mentre l'autonomia massima nel ciclo WLTP tocca la soglia dei 643 km. La gamma si articola su quattro livelli di potenza compresi tra 170 CV e 326 CV. Anche nei passaggi alla colonnina non dovrai attendere troppo: in corrente continua (DC) la potenza di ricarica arriva fino a 183 kW. E tra le soluzioni tecnologiche a bordo non manca la ricarica bidirezionale.
Interni high-tech e cura da segmento superiore
Pur posizionandosi come soglia d'accesso all'offerta premium del Brand, nell'abitacolo l'impostazione riprende quella dei modelli di fascia superiore. Troviamo il palcoscenico digitale per la strumentazione, comandi vocali integrati con intelligenza artificiale e la suite Audi connected work per la produttività a bordo.
Tra i dettagli pratici spiccano i punti di fissaggio Fidlock per riorganizzare lo spazio interno, un ausilio al parcheggio ispirato ai principi del machine learning e un isolamento acustico curato come su un'ammiraglia. Interessante anche il dato sui processi industriali: la vettura è arrivata alla produzione nello stabilimento di Ingolstadt con 21 mesi di anticipo sulle tempistiche standard di sviluppo.
Prezzi e arrivo nelle concessionarie
Già ordinabile dal 10 settembre 2026 con un listino d'attacco fissato a 38.350 euro, la nuova Audi A2 e-tron raggiungerà le Concessionarie italiane a partire da gennaio 2027.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.