Audi A2 e-tron, interni e bagagliaio del nuovo crossover elettrico

Audi A2 e-tron ha fatto da pochi giorni il suo debutto ufficiale. Si tratta della nuova entry level della gamma elettrica della casa dei 4 anelli, modello che riporta in vita il nome ''A2'' che era stato utilizzato su di una piccola monovolume in produzione fino al 2005. Il look della nuova elettrica richiama proprio il modello del passato. Sebbene si tratta di un modello d'accesso alla gamma elettrica è sempre un'Audi vera e quindi l'abitacolo è stato pensato per offrire spazio, qualità dei rivestimenti e le tecnologie di ultima generazione.

Nuova Audi A2 e-tron: come sono gli interni

Grazie al passo di 2,77 metri e alla piattaforma MEB nativa per le auto elettriche, dentro c'è molto spazio nonostante i 4,32 metri di lunghezza. Per i rivestimenti è stato scelto il “softwrap”, un rivestimento in tessuto che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia sino alla zona della consolle e alle portiere posteriori, dando vita a un effetto “cocoon”.

Audi A2 e-tron, interni

Sulla plancia troviamo anche bocchette di ventilazione verticali. Non può ovviamente mancare la tecnologia con la presenza del'Audi Digital Stage, composto dall’Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici e dallo schermo curvo da 12,8 pollici del sistema MMI cui si aggiunge, a richiesta, l’head-up display con realtà aumentata. Niente dispay per il passeggero anteriore come su altri modelli di fascia più alta.

Non mancano nemmeno un assistente vocale con AI, l'illuminazione ambientale a 30 colori e un pad per la ricarica wireless degli smartphone. Andando avanti, il piantone dello sterzo integra un satellite che prevede nella sezione destra il selettore della trasmissione e all’estremità sinistra gli elementi di controllo delle funzioni luce e tergicristalli. Si tratta di una soluzione portata al debutto dalla nuova Audi Q3. Tale configurazione consente di ricavare spazi aggiuntivi in corrispondenza della console e di collocare in posizione rialzata, immediatamente accessibile, il sistema di ricarica induttiva dei dispositivi portatili.

Chi acquisterà la nuova Audi A2 e-tron potrà scegliere tra 3 impianti audio differenti. Al top di gamma c'è la soluzione Sonos con 14 altoparlanti high performance, incluso un subwoofer, oltre a 15 canali di amplificazione per una potenza massima di 660 Watt.

Audi A2 e-tron, interni

A bordo dei crossover troviamo poi il sistema Fidlock che, abbinando potenti magneti a un meccanismo di bloccaggio meccanico, consente di modificare con un unico gesto la collocazione in abitacolo e nel vano bagagli di accessori quali portabicchieri, custodie per cavi di ricarica e cinghie di fissaggio.

Bagagliaio

Dietro, nuova Audi A2 e-tron mette a disposizione un bagagliaio di 396 litri ma si può salire a 1.336 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti Audi ha ricavato un piccolo frunk da 13 litri buono per i cavi di ricarica ma non è presente sulle versioni base.

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