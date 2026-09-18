Audi Q9, nuove foto spia del prototipo della versione ibrida Plug-in

Al momento del lancio la nuova Audi Q9 è stata presentata con motorizzazione diesel (motore V6 da 3 litri e potenza di 245 o 299 CV) e sistema Mild Hybrid da 48 V, ma sapevamo sarebbe arrivata anche una versione Plug-in. Il muletto della futura Audi Q9 PHEV è stato avvistato nei test su strada, questa volta completamente privo di camuffamento. La carrozzeria non nasconde particolari novità estetiche rispetto alla versione endotermica. Sono però due dettagli ben visibili a tradire la presenza della tecnologia ibrida, a partire dallo sportellino per la ricarica.

I due dettagli

Audi Q9, foto spia della versione ibrida Plug-in

Nonostante l’assenza di camuffamento, due elementi confermano la natura plug-in dell’esemplare. Il primo è l’adesivo di pericolo elettrico applicato su parabrezza e lunotto, obbligatorio per legge su ogni prototipo dotato di batteria ad alta tensione ancora in fase di sviluppo. Il secondo è lo sportellino per la ricarica, posizionato sul parafango posteriore sinistro, mentre sul lato destro resta la consueta bocchetta per il rifornimento di carburante, comune a tutti i modelli del gruppo Volkswagen.

Audi Q9 PHEV, il retro

L’esemplare fotografato porta anche i tratti distintivi della linea sportiva S line. Ci sono finiture in alluminio satinato sulle prese d’aria basse del paraurti anteriore, assenti invece sulle grandi “gocce” della calandra Singleframe, e un inserto sul paraurti posteriore. A completare il quadro, terminali di scarico dal disegno piatto e un elemento posizionato tra le due finiture che richiama la forma di un diffusore, anche se, notano i fotografi di Motor.es, il risultato non convince fino in fondo.

Quanta potenza?

Questa variante rappresenterebbe una delle configurazioni ibride più semplici tra quelle previste per la Q9. Audi avrebbe infatti in programma almeno due allestimenti plug-in per il maxi SUV, sulla stessa base tecnica già condivisa da A5, Q5 e A6. Quella d’accesso, che è quella del prototipo delle foto spia, con una potenza combinata massima stimata in 367 CV, e una seconda configurazione appoggiata sul V8 4.0 biturbo. Audi non ha confermato una data di lancio per la Q9 PHEV. Ma con le consegne della diesel in partenza a novembre dallo stabilimento di Bratislava, e un esemplare della plug-in già in circolazione senza camuffamento, è ragionevole aspettarsi un arrivo nel corso del 2027, forse più vicino al 2028.

FONTE: motor.es

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