Sicurezza

Nuova Audi Q7 conquista il massimo punteggio Euro NCAP nella sicurezza post-incidente

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1 ora fa - Ecco come protegge gli occupanti anche dopo l'impatto

Euro NCAP le assegna il massimo punteggio per la gestione delle fasi successive a un incidente
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Le case automobilistiche investono molto nella sicurezza. La nuova Audi Q7 (qui la nostra prova), per esempio, non solo ha ottenuto un punteggio di 5 stelle Euro NCAP perché ha ricevuto anche una valutazione del 100% nella categoria ''Sicurezza postincidente''. Grazie al lavoro dei tecnici della casa dei 4 anelli, il SUV è primo al mondo in questa specifica categoria di Euro NCAP. Si tratta della prima vettura di serie a riuscirci.

Massima sicurezza anche dopo l'incidente

Euro NCAP non valuta solamente la protezione che offre la vettura in caso di incidente. Infatti, analizza anche quello che succede subito dopo. Del resto, in caso di collisione, ogni secondo è importante per salvare la vita delle persone coinvolte.

Audi Q7

Dunque, su Audi Q7, in caso di incidente grave, la chiamata d’emergenza Audi connect attiva automaticamente la catena del soccorso. Cosa succede esattamente? Oltre alla serie minima di dati prevista per legge, indirizzata a fornire informazioni sugli occupanti del veicolo e sulla natura dell’impatto, il sistema offre ulteriori funzioni.

Oltre a modello e colore del veicolo, il sistema fornisce anche dati come la localizzazione della vettura, oltre alla comunicazione multilingue e, previo consenso, il recall al numero di cellulare collegato alla vettura.

Il maxi SUV tedesco può contare anche su di un sistema di frenata automatica anticollisione multipla. Come funziona? A seguito di un impatto, questo sistema è in grado di arrestare autonomamente il veicolo. In aggiunta, il freno di stazionamento impedisce all’auto di spostarsi, mentre parallelamente si attivano le luci di emergenza. In questo modo è possibile limitare il rischio di collisione secondarie.

Audi Q7

Per quanto riguarda l'accessibilità al veicolo post incidente, in questo ambito Audi Q7 ha ottenuto il massimo punteggio. Il protocollo Euro NCAP tiene infatti conto dello sblocco e dell’apertura delle portiere dopo un impatto, della costanza dei servizi essenziali in caso d’interruzione dell’alimentazione elettrica a bassa tensione e dell’apertura delle fibbie delle cinture di ritenuta. Requisiti che contribuiscono a garantire le ''migliori condizioni possibili sia alle persone a bordo sia alle squadre d’emergenza''.

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    Listino Audi Q7
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Q7 45 TDI quattro tiptronic 231 / 17078.950 €
    Q7 50 TDI quattro tiptronic 286 / 21079.700 €
    Q7 45 TDI quattro tiptronic Business Advanced 231 / 17081.950 €
    Q7 50 TDI quattro tiptronic Business Advanced 286 / 21082.700 €
    Q7 55 TFSI quattro tiptronic 340 / 25083.450 €
    Q7 55 TFSI e quattro 340 / 25084.550 €
    Q7 55 TFSI quattro tiptronic Business Advanced 340 / 25084.650 €
    Q7 55 TFSI e quattro Business Advanced 340 / 25086.750 €
    Q7 45 TDI quattro tiptronic S line edition 231 / 17089.450 €
    Q7 50 TDI quattro tiptronic S line edition 286 / 21090.200 €
    Q7 55 TFSI e quattro S line edition 340 / 25093.550 €
    Q7 55 TFSI quattro tiptronic S line edition 340 / 25093.950 €
    Q7 60 TFSI e quattro S line plus 340 / 250104.700 €
    Q7 SQ7 TFSI quattro tiptronic 507 / 373115.050 €
    Q7 SQ7 TFSI sport attitude quattro tiptronic 507 / 373125.250 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q7 visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q7
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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