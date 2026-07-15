Nuova Cupra Raval Plus: 135 CV, 300 km e costa di meno

La Cupra Raval Plus sarà disponibile da metà settembre con un prezzo di circa 29.000 euro

Cupra continua ad ampliare la gamma della nuova Raval, questa volta verso il basso, annunciando la prossima introduzione della Raval Plus che sarà disponibile a partire dalla metà di settembre ad un prezzo di circa 29.000 euro. Questa versione della nuova compatta elettrica rappresenterà l'offerta entry evel della Raval, in attesa che la Casa spagnola introduca il modello base che avrà un prezzo ancora più interessante.

Raval Plus apparirà nel configuratore nel corso di questo mese di luglio.

Cupra Raval Plus

Cupra Raval Plus: caratteristiche tecniche

Il motore elettrico della Raval Plus è in grado di erogare 135 CV ed è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 37 kWh in grado di offrire un'autonomia che si aggira attorno ai 300 km WLTP. Accumulatore che si potrà ricaricare in corrente continua fino a una potenza di 88 kW (23 minuti per raggiungere l'80% di carica) e in corrente alternata fino a 11 kW.

Cupra ricorda che la nuova Raval Plus potrà essere personalizzata con tre pacchetti di aggiornamento: EDGE, DRIVE e LIGHT & SOUND. Nello specifico, il pacchetto EDGE include la ricarica wireless per smartphone da 15 W, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per la ricarica di laptop e e-bike, il sistema di accesso senza chiave Kessy Advanced e la possibilità di trasformare il proprio smartphone in una chiave digitale.

Cupra Raval Plus

Invece, il pacchetto DRIVE include: Travel Assist 3.0, un sistema avanzato di assistenza alla guida che combina il Cruise Control adattivo (ACC) e il sistema di mantenimento della corsia; Emergency Assist, che si attiva qualora il conducente perda conoscenza; Remote Park Assist, che consente di controllare la Raval Plus tramite smartphone per parcheggiare in spazi ristretti in città; e la Top View Camera che offre una visione completa a 360 gradi.

Infine, il pacchetto LIGHT & SOUND include un sistema audio Sennheiser a 12 altoparlanti, illuminazione ambientale, proiezioni interne e Smartlight 2.0.

VEDI ANCHE

Tags