Cupra, non solo Raval: a Goodwood 2026 arrivano due modelli speciali

Il Goodwood Festival of Speed 2026 vedrà Cupra portare in scena la nuova Raval e due speciali protagoniste della cronoscalata

Cupra sarà presente al Goodwood Festival of Speed 2026 che si terrà dal 9 al 12 luglio. La casa automobilistica spagnola porterà diverse novità della sua gamma tra cui la nuova Raval, la compatta elettrica fresca di presentazione.

Novità molto speciali in arrivo a Goodwood

Il comunicato di Cupra rimane sul generico ma la casa spagnola parla apertamente di due modelli d’eccezione, che affronteranno la cronoscalata per tutti e quattro i giorni dell'evento.

Con Cupra Raval al centro della scena, il marchio nato a Barcellona trasformerà Goodwood in una celebrazione del suo DNA. Tra anteprime di prodotto, ospiti speciali ed emozionanti dimostrazioni dinamiche, CUPRA darà vita al suo inconfondibile mix di sportività elettrificata, design d’avanguardia e spirito d’innovazione. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente contribuiranno due modelli d’eccezione, che affronteranno la celebre cronoscalata per tutti e quattro i giorni della manifestazione.

Insomma, Cupra intende sorprendere al Goodwood Festival of Speed 2026 con qualcosa di davvero speciale. Cosa ancora non lo sappiamo. Si tratterà di modelli endotermici o elettrici? Concept unici o anticipazioni di futuri nuovi modelli?

Cupra Goodwood

Al momento non lo sappiamo ma pare evidente che ci dobbiamo attendere qualcosa di speciale. Fortunatamente per scoprirlo l'attesa sarà breve. Tra meno di 2 settimane scopriremo cosa Cupra ha deciso di portare e presentare a Goodwood.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/06/2026