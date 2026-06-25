Cupra Leon VZ TCR: anima racing e prestazioni da record, il Nürburgring la tiene a battesimo

Il dinamico brand spagnolo Cupra (guarda la homepage di Cupra) si prepara a compiere un ulteriore passo avanti nel segmento delle compatte sportive.

Limited edition e prestazioni da riferimento

Dopo il debutto della Leon VZ, il marchio spagnolo è impegnato nello sviluppo della Leon VZ TCR, attualmente impegnata nei test sul circuito del Nürburgring. La produzione sarà limitata a 499 esemplari e prenderà il via entro la fine del 2026. Sotto il cofano trova posto un motore capace di erogare 325 CV e 420 Nm, valori che la rendono la Leon a trazione anteriore più potente mai realizzata.

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Tecnica evoluta per massimizzare la dinamica

La trasmissione della potenza è affidata a un cambio DSG a doppia frizione e sette rapporti, affiancato da un differenziale autobloccante elettronico VAQ progettato per ottimizzare motricità e precisione in curva. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in 5,6 secondi, mentre il sistema ACC (Adaptive Chassis Control) permette di adattare il comportamento dinamico alle diverse condizioni di guida. A completare il pacchetto tecnico ci sono i freni Akebono con pinze a sei pistoncini e uno sterzo dalla risposta progressiva.

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Design ispirato al mondo racing

Il design richiama chiaramente il mondo del motorsport. L’abitacolo può essere alleggerito grazie alla rimozione dei sedili posteriori, mentre i sedili CupBucket con cinture a quattro punti sottolineano la vocazione sportiva del modello.

All’esterno spiccano numerosi elementi aerodinamici, tra cui splitter dedicati, diffusore, minigonne e uno spoiler sul tetto che contribuisce a migliorare la stabilità alle alte velocità. Cerchi specifici e pneumatici maggiorati completano una configurazione pensata per esaltare prestazioni e controllo in pista.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/06/2026