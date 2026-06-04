Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval, via alla produzione delle nuove compatte elettriche

Le nuove ''piccole'' elettriche che il Gruppo Volkswagen sta progressivamente lanciando sul mercato, sono fondamentali per la sua strategia di crescita nel segmento delle BEV. Adesso c'è una novità in quanto le nuove Volkswagen ID. Polo (qui le caratteristiche nel dettaglio) e Cupra Raval (qui vi raccontiamo tutto di lei) sono entrate in produzione. Le due vetture, ricordiamo, saranno costruite in Spagna all'interno dello stabilimento di Martorell che diventa così un hub molto importante per il Gruppo tedesco.

Alla cerimonia dell'avvio della produzione di questi due modelli hanno partecipato, tra gli altri, il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, il Ministro dell'Industria Jordi Hereu, l'Amministratore Delegato del Gruppo Volkswagen Oliver Blume, il responsabile del marchio Volkswagen Thomas Schäfer e il CEO di Seat/Cupra Markus Haupt.

Cupra Raval e Volkswagen ID. Polo

Cupra Raval e Volkswagen ID. Polo stanno arrivando

Per preparare lo stabilimento di Martorell alla produzione dei due modelli elettrici basati sulla piattaforma MEB+, Seat ha modernizzato ampiamente l'impianto negli ultimi anni. L'azienda ha adattato circa 160.000 metri quadrati del sito alla produzione di veicoli elettrici, ha potenziato la linea di produzione 1, ha integrato 1.000 nuovi robot nel reparto carrozzeria e ha installato 60 stampi per componenti. Insomma, un lavoro a 360 gradi per accogliere i nuovi modelli.

Abbiamo completato la nostra trasformazione, investendo oltre 3 miliardi di euro a Martorell e promuovendo un profondo cambiamento culturale per diventare un polo industriale di eccellenza. E siamo orgogliosi di affermare che siamo pronti a elettrificare l'Europa dalla Spagna.

Così si è espresso Markus Haupt, CEO di Seat & Cupra, parlando degli investimenti fatti per modernizzare l'impianto.

Vale la pena di ricordare che Seat/Cupra non è responsabile solo della Cupra Raval e della Volkswagen ID. Polo prodotte a Martorell, ma anche dei due nuovi SUV elettrici, la Volkswagen ID. Cross e la Skoda Epiq, che saranno prodotti nello stabilimento di Navarra.

Volkswagen ID. Polo

Insomma, via alla produzione di due modelli molto importanti. Inizialmente saranno disponibili le versioni top di gamma, quelle con maggiore autonomia. Successivamente, arriveranno le versioni entry level che saranno proposte ad un prezzo molto interessante, attorno ai 25 mila euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026